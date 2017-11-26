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IFMS abre processo seletivo para contratar professores substitutos

Os salários variam de R$ 3,1 mil a R$ 6,2 mil mensais com jornada de 40 horas semanais

Renan Nucci

Publicado em 26/11/2017 às 09:19

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O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) abriu inscrições de processo seletivo para contratar sete professores substitutos.

As oportunidades são para áreas de Informática/ Desenvolvimento e Desenvolvimento Web (1); Português/ Inglês (4); Arquitetura (1) e Agronomia (1) nos campi de Aquidauana, Campo Grande,  Corumbá, Jardim, Nova Andradina e Ponta Porã.

Os salários variam de R$ 3,1 mil a R$ 6,2 mil mensais com jornada de 40 horas semanais. A prova está prevista para acontecer no dia 9 de dezembro deste ano. As inscrições terminam no dia 3 e devem ser realizadas pelo site selecao.ifms.edu.br. A taxa de participação é de R$ 30. (Veja o edital

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