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Cultura

Fundação de Cultura de Aquidauana lança projeto 'Reciclando com Leitura'

Evento de lançamento será realizado no dia 29 de novembro, no saguão do Atlântico Super Center

Schimene Duque Weber

Publicado em 27/11/2017 às 11:19

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A Fundação de Cultura de Aquidauana, através da Biblioteca Pública Municipal Francisco Alves Corrêa, lançará, no dia 29 de novembro, o projeto 'Reciclando com Leitura', a partir de 19h30, no saguão do Atlântico Super Center.

De acordo com as informações divulgadas pela Assessoria de Comunicação da Fundação, a proposta do projeto é da bibliotecária Ana Maria Cipro, e oferece o modelo de auto-gestão, ou seja, a própria comunidade passa a controlar o acervo (doar livros, ler e devolver), zelar por eles, como um bem comunitário. "Essa é uma forma de dar conta das principais demandas, priorizando sempre a noção de leitura livre e acesso público aos livros e a cultura".

Projeto

Segue, abaixo, trecho do texto do projeto:

"Pode-se dizer que é através da leitura que o indivíduo 'pega gosto' pela formação de textos, querendo que todos lessem o que escrevem. O mundo é bom, mas com a leitura, ele torna-se melhor ainda. É importante ressaltar que, qualquer que seja o ramo da atividade, o profissional sabe que o êxito dele depende, além dos conhecimentos próprios da área, de sua habilidade na leitura, que resultará em competências quanto ao manejo da língua. Enfim, todo saber é transmitido através desse instrumento primordial da comunicação humana na qual a leitura é uma das protagonistas. 

Ao viabilizar esse espaço cultural através da "biblioteca itinerante" em diferentes locais da cidade, queremos oferecer instrumentos que estimulem, incentivem e conduzam à leitura aos cidadãos, levando-os a perceberem as imensas possibilidades de um texto e tudo o que nele está contido de conhecimento, sabedoria e informação, buscando tornar um hábito autossustentável, onde a comunidade atendida se torne mantenedora do projeto, não só cuidando, mas também realizando as trocas e doações dos livros".

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