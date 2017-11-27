Fundação de Cultura de Aquidauana lança projeto 'Reciclando com Leitura'

A Fundação de Cultura de Aquidauana, através da Biblioteca Pública Municipal Francisco Alves Corrêa, lançará, no dia 29 de novembro, o projeto 'Reciclando com Leitura', a partir de 19h30, no saguão do Atlântico Super Center.

De acordo com as informações divulgadas pela Assessoria de Comunicação da Fundação, a proposta do projeto é da bibliotecária Ana Maria Cipro, e oferece o modelo de auto-gestão, ou seja, a própria comunidade passa a controlar o acervo (doar livros, ler e devolver), zelar por eles, como um bem comunitário. "Essa é uma forma de dar conta das principais demandas, priorizando sempre a noção de leitura livre e acesso público aos livros e a cultura".

Projeto

Segue, abaixo, trecho do texto do projeto:

"Pode-se dizer que é através da leitura que o indivíduo 'pega gosto' pela formação de textos, querendo que todos lessem o que escrevem. O mundo é bom, mas com a leitura, ele torna-se melhor ainda. É importante ressaltar que, qualquer que seja o ramo da atividade, o profissional sabe que o êxito dele depende, além dos conhecimentos próprios da área, de sua habilidade na leitura, que resultará em competências quanto ao manejo da língua. Enfim, todo saber é transmitido através desse instrumento primordial da comunicação humana na qual a leitura é uma das protagonistas.

Ao viabilizar esse espaço cultural através da "biblioteca itinerante" em diferentes locais da cidade, queremos oferecer instrumentos que estimulem, incentivem e conduzam à leitura aos cidadãos, levando-os a perceberem as imensas possibilidades de um texto e tudo o que nele está contido de conhecimento, sabedoria e informação, buscando tornar um hábito autossustentável, onde a comunidade atendida se torne mantenedora do projeto, não só cuidando, mas também realizando as trocas e doações dos livros".