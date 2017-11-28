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Exame Nacional

Gabarito do Encceja será divulgado nesta semana

O resultado individual será disponibilizado na Página do Participante, mas ainda não há data prevista

Schimene Duque Weber

Publicado em 28/11/2017 às 10:07

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O gabarito oficial do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) deste ano, será divulgado até a próxima sexta-feira (1º) no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O resultado individual será disponibilizado na Página do Participante, mas ainda não há data prevista. 

As provas do Encceja foram aplicadas no dia 19 de novembro. O exame é direcionado aos alunos que não concluíram os estudos na idade adequada e desejam obter a certificação no ensino fundamental ou no ensino médio.

Avaliação

Assim como no Exame Nacional do Ensino Médio, (Enem), o cálculo das proficiências nas provas objetivas do Encceja tem como base a Teoria de Resposta ao Item (TRI), em que o valor de cada questão varia conforme o percentual de acertos e erros dos estudantes naquele item. O desempenho na prova objetiva será quantificado em cada prova numa escala de proficiência com média 100 e desvio padrão de 20 pontos.

O participante será considerado habilitado se atingir o mínimo de 100 pontos em cada uma das áreas de conhecimento do Encceja. O nível 100 dessa escala significa que o participante desenvolveu as habilidades mínimas necessárias para obter a certificação.

No caso de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes e Educação Física no Ensino Fundamental e de Linguagens e Códigos e suas Tecnologias no Ensino Médio, para obter a certificação ou declaração de proficiência você deverá obter proficiência também na Redação. Será considerado habilitado na Redação quem tiver nota igual ou superior a 5 pontos, em uma escala entre 0 e 10 pontos.

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