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Educação

Aluna de MS está entre os vencedores do concurso de redação da CGU

O concurso foi direcionado a estudantes regularmente matriculados em escolas públicas e privadas do País, sendo divido em 14 categorias

Schimene Duque Weber

Publicado em 30/11/2017 às 17:34

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 Em 2017, o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU) realizou a 9ª edição do Concurso de Desenho e Redação. Com o tema “Todo dia é dia de cidadania”, o objetivo da iniciativa foi despertar nos estudantes o interesse por assuntos relacionados ao controle social, à ética e à cidadania, por meio do incentivo à reflexão e ao debate desses assuntos nos ambientes educacionais.

O concurso foi direcionado a estudantes regularmente matriculados em escolas públicas e privadas do País, sendo divido em 14 categorias. Nas categorias de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, os alunos concorreram com trabalhos do tipo Desenho. Nas categorias de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, 1º ao 3º do Ensino Médio, incluindo a modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), os estudantes participaram com trabalhos do tipo Redação.

Na categoria Redação, 9º ano do Ensino Fundamental, a vencedora foi Letícia Beatriz Lopes Medeiros, da EE Presidente Vargas, de Dourados, que escreveu sobre cidadania gerar cidadania. “Cidadania deve ser um de reciprocidade. Se você não respeita, como exigir respeito? É uma via de mão dupla. É preciso respeitar para ser respeitado. É imprescindível que todos se conscientizem, se sensibilizem de que o seu direito termina quando começa o do outro e que todo dia é dia de exercer a cidadania”, escreveu a aluna.

Em Mato Grosso do Sul, a premiação será realizada pela Controladoria Geral da União, no dia 6 de dezembro, a partir das 8 horas, no auditório da Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande (Semed), durante evento em alusão ao Dia Internacional contra a Corrupção.

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