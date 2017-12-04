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UFMS abre 368 vagas para transferência, estrangeiros e portadores de diploma em Aquidauana

Inscrições deverão ser feitas entre 8h do dia 4 de dezembro e 17 de dezembro

Daniele Valentin

Publicado em 04/12/2017 às 10:30

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A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) abriu 3.956 vagas em processo seletivo para transferência de outras instituições, estrangeiros com visto de refugiado, visto humanitário ou visto de reunião familiar e portadores de diploma. Ao todo, são 84 cursos de graduação com oferta. Em Aquidauana serão 368 vagas.

Para Aquidauana, são disponibilizadas 368 vagas em diversas áreas. Além de 390 para Ponta Porã, 563 para Corumbá, 545 para Três Lagoas, 469 para Coxim, 115 para Paranaíba, 137 para Chapadão do Sul, 175 para Nova Andradina e 204 para Naviraí.

Em Campo Grande, são disponibilizadas 990 vagas: 228 na área de ciências exatas e da terra, 19 na de ciências biológicas, 253 para engenharias, 39 nas ciências da saúde, 72 em ciências agrárias, 157 nas ciências sociais aplicadas, 156 nas ciências humanas e 66 na área linguística, letras e artes.

As inscrições deverão ser feitas entre 8h do dia 4 de dezembro e 17 de dezembro pelo portal de ingresso da UFMS. Toda a documentação exigida está no edital.

A ocupação das vagas será realizada, primeiramente, entre os candidatos inscritos na modalidade de ingresso por transferência de cursos de outras instituições, afins ao curso de origem.

Caso ainda haja vagas a serem ofertadas, a ocupação será realizada entre os candidatos inscritos na modalidade de ingresso de estrangeiros portadores de visto de refugiado, humanitário ou reunião familiar. Ainda havendo vagas, serão destinadas aos candidatos inscritos na modalidade de ingresso de portador de diploma de graduação.

O resultado preliminar deve ser divulgado no dia 15 de janeiro de 2018. O ingresso é para o primeiro semestre letivo de 2018, com início marcado para fevereiro.

No site da UFMS, é possível ver o edital completo. 

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