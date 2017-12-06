Curso de Pedagogia realiza o 2º Encontro de Educação da UFMS

O curso de Pedagogia da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) - Campus Aquidauana, GEPFIP (Grupo de Estudos e Pesquisas em Formação Interdisciplinar de Professores) e o Fórum de Educação Especial e Inclusiva, realizam nesta quarta e quinta-feira (7), o II Encontro de Educação da UFMS.

O evento tem como objetivo oportunizar momentos de socialização, reflexões e discussões sobre a Educação e os desafios da interdisciplinaridade e interculturalidade na perspectiva inclusiva, destacando o compromisso com resultados no ensino, pesquisa e extensão.

Todas as atividades e discussões ocorrerão a partir das situações vivenciadas pelos professores nas manifestações de inúmeras singularidades, diferentes culturas e diversidade encontradas nas escolas.