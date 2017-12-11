Em 2018, projeto 'Conectando Saberes' chega aos municípios de Aquidauana e Anastácio

No último dia 8 de dezembro, a Secretaria Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul autorizou, através da resolução SED nº 3.360/2017, publicada na edição do Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (11), o funcionamento do Curso de Educação de Jovens e Adultos - Conectando Saberes, nos municípios de Aquidauana e Anastácio.

De acordo com a publicação, o projeto será aplicado nas etapas do ensino fundamental e ensino médio pelos próximos cinco anos, a contar de 1º de janeiro de 2018, nas escolas Cel. José Alves Ribeiro (CEJAR - Aquidauana) e Maria Corrêa Dias (Anastácio).

Segundo informações divulgadas pela Assessoria de Comunicação da SED/MS, o projeto é constituído de uma especificidade curricular que privilegia a ação interdisciplinar entre as diferentes áreas do conhecimento, articulados aos eixos temáticos que consideram as características próprias dos jovens, adultos e idosos, assim como seus interesses, suas condições de vida, de trabalho e suas motivações para a construção de novos conhecimentos.