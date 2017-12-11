SED realiza processo seletivo de professores para as Escolas da Autoria

Educação
A SED está constituindo uma comissão para coordenar esse processo seletivo
A Secretaria de Estado de Educação (SED) abriu processo seletivo de professores do quadro permanente do Magistério da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul para formação de cadastro reserva de professores para atuarem, em regime de 40 horas semanais, nas escolas estaduais de ensino médio em tempo integral – Escola da Autoria.
A SED está constituindo uma comissão para coordenar esse processo seletivo, que será composto das seguintes etapas, todas de caráter eliminatório: inscrição online, no site; entrega de documentos; apresentação e análise de títulos; e entrevista.
Os requisitos, documentos necessários e demais informações para a inscrição estão disponíveis no edital n° 19/2017, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (11).
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Aberto à população
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