UEMS está com inscrições abertas para seleção de professores temporários

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) está com inscrições abertas para a seleção de docentes para aulas temporárias e cadastro reserva em unidades – Campo Grande, Naviraí e Ponta Porã.

Em Campo Grande, o edital oferta vagas para professores das áreas de Educação, Língua Brasileira de Sinais (Libras) e Turismo. As inscrições podem ser feitas até esta sexta-feira (15), das 8h às 12h e das 14h às 17h, na Secretaria da Gerência de Campo Grande.

A Unidade de Naviraí tem vagas para professores das áreas de Direito Público, Direito Privado e Engenharia de Alimentos (Confira os editais). As inscrições podem ser feitas até 20 de dezembro, das 13h30 às 17h30, na Secretaria.

Em Ponta Porã, o edital é voltado a profissionais da área de Ciências Econômicas. As inscrições podem ser feitas até esta sexta-feira (15.12), das 14h às 20h, na Secretaria local.

Os processos de seleção são compostos por Prova Didática e Prova de Títulos. A seleção será válida para o ano letivo de 2018 podendo, no interesse da UEMS, ser prorrogada por mais um ano letivo.