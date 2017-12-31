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Educação

Inscrições para o Vestibular da UFMS 2018 podem ser feitas até dia 7 de janeiro

Os candidatos interessados podem acessar todas as informações dos Editais do Vestibular

Schimene Duque Weber

Publicado em 31/12/2017 às 11:55

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As inscrições para o Vestibular da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul para o ano de 2018 podem ser feitas até o próximo dia 7 de janeiro, conforme divulgou a Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura. A seleção de candidatos é para o preenchimento de vagas nos cursos de graduação, na modalidade presencial.

Os interessados podem se inscrever exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico vestibular.ufms.br, onde estarão disponibilizados o formulário de inscrição e o boleto Processo Seletivo Vestibular UFMS 2018. O valor da taxa de inscrição será de R$ 100,00.

Serão disponibilizadas neste processo seletivo 30% das vagas de ingresso nos Cursos de Graduação da UFMS, e as demais vagas (70%) serão destinadas ao Sistema de Seleção Unificada – Sisu. O ingresso no Curso de Música – Licenciatura, será diferenciado, com 100% das vagas disponibilizadas. 
 
A Prova Objetiva de caráter eliminatório e classificatório, consistirá de 60 questões objetivas de múltipla escolha, elaboradas na perspectiva interdisciplinar, envolvendo conteúdos referentes à proposta curricular para o Ensino Médio. As provas serão aplicadas no dia 21 de janeiro de 2018, das 8h às 12h, nos municípios de Aquidauana, Chapadão do Sul, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas. Para os candidatos ao curso de Música – Licenciatura, além da Prova Objetiva, será aplicada a Prova de Habilidades Musicais. 
 
Para realizar o vestibular é obrigatório que o candidato tenha concluído, até a data prevista para matrícula, o Ensino Médio; e tenha realizado o Exame Nacional do Ensino Médio 2017 (Enem). O candidato que estiver cursando o 1º ou o 2º ano do Ensino Médio ou equivalente somente poderá se inscrever na condição de treineiro. 

Para conferir o edital na íntegra, clique aqui.

*Com informações da Assessoria de Comunicação da UFMS

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