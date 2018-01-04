Última semana de inscrições para técnico de nível médio

IFMS
São oferecidas 200 vagas para cursos técnicos nas áreas de agricultura, edificações, informática e zootecnia, em quatro municípios de Mato Grosso do Sul
As inscrições no processo seletivo para ingresso em cursos técnicos de nível médio do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) podem ser feitas até a próxima quarta-feira, 10. São 200 vagas distribuídas em quatro municípios.
Na modalidade subsequente, em que o candidato precisa ter o ensino médio completo, são oferecidas vagas para os cursos técnicos em Agricultura e Informática para Internet, em Ponta Porã; Manutenção e Suporte em Informática, em Três Lagoas; e Zootecnia, em Nova Andradina.
Em Aquidauana, a oferta é para o curso técnico integrado em Edificações, na modalidade Educação de Jovens e Adultos (Proeja). Para concorrer à vaga, o candidato deve ter concluído o ensino fundamental e 18 anos completos até a data da matrícula, prevista para janeiro.
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas na Central de Seleção do IFMS, onde também está disponível o edital nº 077/2017, com as regras do processo seletivo.
Ação afirmativa (cotas)
Metade das vagas é reservada a candidatos que cursaram a escolaridade mínima exigida na rede pública, comprovarem renda familiar mensal per capita de até um salário mínimo e meio, e/ou aos que se autodeclararem pretos, pardos e indígenas, e a pessoas com deficiência.
A opção por essas vagas deverá ser feita no ato da inscrição. Na matrícula, o candidato terá que obrigatoriamente apresentar a documentação que comprove a condição de cotista.
Cronograma
Os candidatos serão selecionados e classificador por meio de sorteio eletrônico, marcado para 15 de janeiro. A previsão é que a classificação final e a primeira chamada sejam divulgadas no dia 19.
As matrículas dos convocados na primeira chamada deverão ser feitas entre 22 e 26 de janeiro. O início das aulas está previsto para 5 de fevereiro.
O cronograma completo do processo seletivo está disponível no anexo I do edital.
Cursos
Todos são gratuitos. Nos subsequentes, é ofertada a formação técnica na área escolhida por um período mínimo de um ano e meio. O diploma é válido para o exercício profissional.
Na modalidade Proeja, o estudante faz o ensino médio e as disciplinas do técnico ao mesmo tempo. O curso tem duração de três anos. Ao final, o formando poderá ingressar no mundo do trabalho ou no ensino superior.
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