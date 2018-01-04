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Última semana de inscrições para técnico de nível médio

São oferecidas 200 vagas para cursos técnicos nas áreas de agricultura, edificações, informática e zootecnia, em quatro municípios de Mato Grosso do Sul

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Publicado em 04/01/2018 às 15:52

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As inscrições no processo seletivo para ingresso em cursos técnicos de nível médio do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) podem ser feitas até a próxima quarta-feira, 10. São 200 vagas distribuídas em quatro municípios.

Na modalidade subsequente, em que o candidato precisa ter o ensino médio completo, são oferecidas vagas para os cursos técnicos em Agricultura e Informática para Internet, em Ponta Porã; Manutenção e Suporte em Informática, em Três Lagoas; e Zootecnia, em Nova Andradina.

Em Aquidauana, a oferta é para o curso técnico integrado em Edificações, na modalidade Educação de Jovens e Adultos (Proeja). Para concorrer à vaga, o candidato deve ter concluído o ensino fundamental e 18 anos completos até a data da matrícula, prevista para janeiro.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas na Central de Seleção do IFMS, onde também está disponível o edital nº 077/2017, com as regras do processo seletivo.

Ação afirmativa (cotas) 

 Metade das vagas é reservada a candidatos que cursaram a escolaridade mínima exigida na rede pública, comprovarem renda familiar mensal per capita de até um salário mínimo e meio, e/ou aos que se autodeclararem pretos, pardos e indígenas, e a pessoas com deficiência.

A opção por essas vagas deverá ser feita no ato da inscrição. Na matrícula, o candidato terá que obrigatoriamente apresentar a documentação que comprove a condição de cotista.

Cronograma

 Os candidatos serão selecionados e classificador por meio de sorteio eletrônico, marcado para 15 de janeiro. A previsão é que a classificação final e a primeira chamada sejam divulgadas no dia 19.

As matrículas dos convocados na primeira chamada deverão ser feitas entre 22 e 26 de janeiro. O início das aulas está previsto para 5 de fevereiro.

O cronograma completo do processo seletivo está disponível no anexo I do edital.

Cursos 

Todos são gratuitos. Nos subsequentes, é ofertada a formação técnica na área escolhida por um período mínimo de um ano e meio. O diploma é válido para o exercício profissional.

Na modalidade Proeja, o estudante faz o ensino médio e as disciplinas do técnico ao mesmo tempo. O curso tem duração de três anos. Ao final, o formando poderá ingressar no mundo do trabalho ou no ensino superior.

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