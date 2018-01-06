Confira os prazos para matrícula na Rede Estadual de Ensino

Os pais de alunos que fizeram a pré-matrícula na Rede Estadual de Ensino (REE) para uma escola diferente da que estudaram em 2017 devem ficar atentos aos prazos.

Para os novos alunos da REE e para aqueles que mudaram de escola, na última sexta-feira (05) foi divulgada a unidade de ensino em que ele irá estudar. A consulta pode ser feita no site da Matrícula Digital.

A designação será preferencialmente para uma das três unidades escolhidas na pré-matrícula.As informações são de Nilo Pereira Araújo, da Coordenadoria de Informações Gerenciais (Coinge).

Já o prazo para a matrícula desses novos alunos vai de 8 a 12 de janeiro. A matrícula será feita presencialmente na escola em que o aluno estiver pré-matriculado.

No dia 14 de janeiro será feita uma segunda designação para as vagas remanescentes. Para esses alunos, o prazo de matrícula vai de 15 a 19 de janeiro.

Em 2017, a REE teve 270 mil estudantes. Para 2018, foram disponibilizadas 305 mil vagas. “Conseguimos atender 100% dos alunos que querem estudar na Rede Estadual. Pode ser que ele não consiga estudar na que escolheu, mas não vai ficar sem escola”, disse.