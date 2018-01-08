Começa nesta segunda-feira período de efetivação de matrícula na Rede Estadual de Ensino

Começa nesta segunda-feira (08) o período de efetivação de matrícula na Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul. Os pais ou responsáveis devem comparecer às escolas estaduais para efetivar a matrícula dos alunos designados até dia 12 de janeiro.

Para a efetivação da matrícula é preciso apresentar a cópia da certidão de nascimento ou casamento; RG (para maiores de 18 anos); comprovante de endereço; guia de transferência (se for o caso); e histórico escolar (se for o caso).

Os doadores de medula ou de sangue devem apresentar a carteirinha ou declaração de doador. Os estudantes menores de 18 anos têm até 30 dias após a efetivação da matrícula para apresentar a carteira de vacinação. Para os estudantes com necessidades especiais é necessário apresentar laudo médico com CID.

A relação de estudantes designados está disponível no site da Matrícula Digital. A segunda designação sairá em 14 de janeiro. Mais informações na Central de Matrícula: 0800-6470028.