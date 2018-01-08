Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 15:53

Buscar

Últimas notícias
X

Educação

IFMS oferta 1,7 mil vagas para ingresso no primeiro semestre de 2018

Vagas são para cursos gratuitos de qualificação profissional, técnicos de nível médio, graduação e pós-graduação, oferecidos em diferentes regiões de Mato Grosso do Sul

Renan Nucci

Publicado em 08/01/2018 às 15:24

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com quatro processos seletivos em andamento para ingresso de estudantes no primeiro semestre de 2018. Ao todo, são 1.730 vagas em cursos técnicos de nível médio, graduação e pós-graduação, além de qualificação profissional. 

Para a graduação foram disponibilizadas mil vagas por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). A oferta abrange 16 opções de cursos nos dez municípios onde a instituição tem campus. As regras do processo seletivo estão no edital nº 85/2017, publicado na Central de Seleção do IFMS. 

Se o plano é fazer uma pós-graduação este ano, a opção do IFMS é a Especialização em Docência para a Educação Profissional, Científica e Tecnológica. São 160 vagas distribuídas nos campi Campo Grande, Corumbá, Naviraí e Três Lagoas. Esta seleção é regida pelo edital nº 83/2017, também disponível na Central.

Para cursos técnicos de nível médio, o edital nº 77/2017 oferece 200 vagas para cursos subsequentes e para uma opção de técnico integrado, na modalidade Educação de Jovens e Adultos (Proeja). As vagas são em Aquidauana, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Se a procura é por um curso mais curto, com duração média de quatro meses, a opção é pela qualificação profissional. Por meio do edital nº 86/2017, o IFMS oferta 370 vagas nos campi Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados e Três Lagoas. 

Inscrições 

Para ingresso nos cursos de graduação do IFMS, o interessado deverá se inscrever na página do Sisu, de 29 de janeiro a 1º de fevereiro. O candidato deve ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2017 e obtido nota acima de zero nas provas de redação e de conhecimentos específicos.

Nos outros processos seletivos, a inscrição deve ser feita na página do edital disponibilizada na Central de Seleção.

Para a seleção dos cursos técnicos de nível médio, as inscrições terminam na próxima quarta-feira, 10. No subsequente, o requisito é ter o ensino médio completo. Já no técnico integrado, modalidade Educação de Jovens e Adultos (Proeja), o candidato deve ter concluído o ensino fundamental e 18 anos, no mínimo. 

No processo seletivo para a especialização, as inscrições vão até o dia 8 de fevereiro. O candidato deve ter diploma de curso superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

Para os cursos de qualificação profissional, o período de inscrições tem início no dia 11 de janeiro, e segue até 14 de fevereiro. O requisito varia do ensino fundamental ao médio, dependendo do curso.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

EDUCAÇÃO

Prêmio para mulheres e meninas cientistas abre inscrições até outubro

Educação

Encceja 2026 será aplicado neste domingo em todo o país

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Educação

Professores da rede estadual iniciam jornada de formação em MS

Publicidade

Educação

Governo convoca 215 estudantes para programa MS Supera

ÚLTIMAS

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB
Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Encontro será realizado às 08h, no auditório da Semed, e é aberto à população; propostas vão orientar políticas educacionais do município pelos próximos 10 anos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo