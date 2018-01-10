Matrículas em cursos técnicos integrados começam nesta quarta-feira

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abre nesta quarta-feira, 10, o período de matrícula para os candidatos aprovados na primeira chamada do Exame de Seleção 2018, processo seletivo para ingresso nos cursos técnicos integrados ao ensino médio da instituição.

Foram ofertadas 1.390 vagas distribuídas nos dez campi do IFMS, com opções para os cursos técnicos em Agricultura, Agropecuária, Alimentos, Edificações, Eletrotécnica, Informática, Informática para Internet, Mecânica e Metalurgia.

As lisas com o resultado final e a primeira chamada estão disponíveis na Central de Seleção do IFMS.



Os convocados têm até 15 de janeiro para fazer a matrícula.

Matrícula - O candidato convocado ou seu responsável legal (em caso de menor de 18 anos) deve fazer a matrícula presencialmente na Central de Relacionamento (Cerel) do campus onde concorreu à vaga. Na tabela abaixo, confira a tabela com os endereços e horários de atendimento por município.

Caso necessário, a matrícula pode ser feita por um procurador. Para isso, o candidato ou seu responsável legal deve emitir procuração específica para esse fim, com firma reconhecida.

No ato da matrícula devem ser apresentados o requerimento de matrícula preenchido e assinado, uma foto 3x4 recente, o comprovante de preenchimento do questionário socioeconômico, além dos originais e fotocópias dos seguintes documentos:



certidão de nascimento ou de casamento;

carteira de identidade (RG) ou outro documento oficial de identificação com foto;

documento que comprove estar em dia com as obrigações eleitorais, disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), para os candidatos maiores de 18 anos;

documento que comprove estar em dia com o serviço militar, para candidatos do sexo masculino e maiores de 18 anos;

histórico escolar do ensino fundamental ou equivalente.



Os candidatos beneficiários de ação afirmativa (cotas) com renda menor ou igual a um e meio salário mínimo per capita devem apresentar os comprovantes de renda conforme solicitado no anexo V do edital de abertura do processo seletivo, e preencher o formulário para cálculo de renda familiar (anexo VI do edital), ambos disponíveis na Central de Seleção.

Já os candidatos beneficiários da ação afirmativa (cotas) para pessoas com deficiência devem apresentar, no ato da matrícula, o formulário para entrega do laudo médico que ateste a condição (anexo VIII do edital).

Segunda chamada

O candidato convocado em primeira chamada que não fizer a matrícula no período estipulado, perderá a vaga. Nesse caso, será convocado o candidato seguinte na lista de espera, conforme a classificação.

A previsão é que a segunda chamada seja divulgada no dia 17 de janeiro, com período de matrículas nos dias 18 e 19.



Caso ainda restem vagas após a segunda convocação, novas chamadas serão divulgadas a partir de 23 de janeiro.



Endereço e horários de matrícula

Aquidauana Rua José Tadao Arima, 222 - Vila Ycaraí 08h às 11h, 14h às 17h, 18h às 20h

