Termina hoje prazo para efetivação de matrícula na Rede Estadual de Ensino

Termina nesta sexta-feira (12.1) o prazo para efetivação de matrícula na Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul. É necessário que os estudantes, ou responsáveis em caso de menores de idade, apresentem a cópia da certidão de nascimento ou casamento; RG (para maiores de 18 anos); comprovante de endereço; guia de transferência (se for o caso); histórico escolar (se for o caso).

Caso a matrícula não seja efetivada, este estudante continuará concorrendo, mas para as escolas marcadas como segunda e terceira opção no ato da pré-inscrição.

Os doadores de medula ou de sangue devem apresentar a carteirinha ou declaração de doador. Os estudantes menores de 18 anos têm até 30 dias após a efetivação da matrícula para apresentar a carteira de vacinação. Para os estudantes com necessidades especiais é necessário apresentar laudo médico com CID.

A relação de estudantes designados está disponível no site da Matrícula Digital. Quem fez a pré-inscrição na segunda etapa, entre 8 e 12 de janeiro, deverá consultar a designação em 14 de janeiro.

A nova etapa de pré-inscrição e matrícula, para as vagas remanescentes, será realizada entre 15/1 e 19/1.

Mais informações na Central de Matrícula: 0800-6470028.