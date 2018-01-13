Fundect abre edital com 300 mil para apoio a eventos científicos no MS

Educação
As inscrições devem ser feitas via sistema SigFundect até o dia 28 de fevereiro
A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado do Mato Grosso do Sul (Fundect) está com edital aberto para apoio financeiro a eventos científicos e tecnológicos.
O PAE (Programa de Apoio a Eventos) prevê incentivos de R$ 5 mil a R$ 50 mil, dependendo da proposta e proporção do evento. São R$ 300 mil reais em recursos para este certame.
As inscrições devem ser feitas via sistema SigFundect até o dia 28 de fevereiro. O edital tem como objetivo fortalecer os grupos de pesquisa e debater temas estratégicos que representem significativa contribuição científica e tecnológica para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul.
Para ler o edital acesse http://www.fundect.ms.gov.br/
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