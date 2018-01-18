Divulgada resolução que orienta sobre inscrições no Programa Vale Universidade

Educação
autorização para a abertura do processo seletivo para o Vale Universidade foi dada pela governadora em exercício Rose Modesto na terça-feira
A Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), publicou na edição de hoje (18.1) do Diário Oficial do Estado (DOE/MS), resolução com parâmetros que nortearão as inscrições para o processo seletivo deste ano.
A partir da página 46 do DOE/MS é possível conferir que poderá se inscrever no programa o acadêmico que comprove renda individual igual ou inferior a R$ 1.448,00 (um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais) e renda familiar mensal não superior a R$ 2.896,00 (dois mil, oitocentos e noventa e seis reais), e que preencha ainda demais requisitos descritos.
O candidato deverá realizar sua inscrição somente por meio do site www.sedhast.ms.gov.br, durante o período compreendido entre 8h do dia 15 de fevereiro e 16h do dia 02 de março de 2018.
A publicação completa pode ser conferida clicando aqui, a partir da página 46.
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