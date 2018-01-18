Secretaria de Educação cadastra profissionais para atuarem em cursos do Pronatec

A Secretaria Sstadual de Educação de Mato Grosso do Sul abriu, na última quarta-feira (17), pela internet, o cadastro de profissionais para trabalharem em caráter temporário ministrando aulas, supervisionando ou coordenando atividades de cursos de educação profissional do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) do Governo Federal no Estado.

Escolas estaduais de Aquidauana deverão receber os cursos técnicos do programa federal.

Inscrições

O cadastramento está sendo feito para as atividades de coordenação técnica de polo, coordenação técnica de curso, professor, supervisor de estágio, supervisor de programa, orientação e suporte técnico, apoio as atividades administrativas, professor mediador a distância e presencial, professor formador e professor autor.

Para se inscrever, o candidato deverá ter pelo menos 18 anos. Para as funções de orientador e auxiliar administrativo a exigência é de ensino médio completo e para as outras é ensino superior completo com formação compatível com o eixo tecnológico do curso ou da disciplina que pretende ministrar.

As inscrições vão até 24 de janeiro, a jornada de trabalho dos profissionais varia de 10 a 20 horas por semana, em função do cargo e quantidade de alunos. O valor da hora bolsa que será paga aos profissionais que forem selecionados varia de R$ 70 para professor autor a R$ 17 para professor mediador (a distância e presencial).

Para realizar a inscrição, clique aqui.