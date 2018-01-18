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Mato Grosso do Sul

Secretaria de Educação cadastra profissionais para atuarem em cursos do Pronatec

Escolas estaduais de Aquidauana deverão receber cursos técnicos do programa federal

Schimene Duque Weber

Publicado em 18/01/2018 às 11:40

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A Secretaria Sstadual de Educação de Mato Grosso do Sul abriu, na última quarta-feira (17), pela internet, o cadastro de profissionais para trabalharem em caráter temporário ministrando aulas, supervisionando ou coordenando atividades de cursos de educação profissional do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) do Governo Federal no Estado. 

Escolas estaduais de Aquidauana deverão receber os cursos técnicos do programa federal. 

Inscrições

O cadastramento está sendo feito para as atividades de coordenação técnica de polo, coordenação técnica de curso, professor, supervisor de estágio, supervisor de programa, orientação e suporte técnico, apoio as atividades administrativas, professor mediador a distância e presencial, professor formador e professor autor.

Para se inscrever, o candidato deverá ter pelo menos 18 anos. Para as funções de orientador e auxiliar administrativo a exigência é de ensino médio completo e para as outras é ensino superior completo com formação compatível com o eixo tecnológico do curso ou da disciplina que pretende ministrar.

As inscrições vão até 24 de janeiro, a jornada de trabalho dos profissionais varia de 10 a 20 horas por semana, em função do cargo e quantidade de alunos. O valor da hora bolsa que será paga aos profissionais que forem selecionados varia de R$ 70 para professor autor a R$ 17 para professor mediador (a distância e presencial).

Para realizar a inscrição, clique aqui.

 

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