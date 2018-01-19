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Educação

Termina hoje o prazo para segunda etapa de matrícula nas escolas estaduais

Até o momento, 215.398 estudantes já confirmaram vaga em escolas por todo o Estado

Schimene Duque Weber

Publicado em 19/01/2018 às 10:00

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Termina hoje (19) o prazo para a segunda etapa de matrícula nas escolas da rede estadual de Mato Grosso do Sul. É preciso ficar atento ao calendário para garantir a vaga na escola para qual o estudante foi designado. Até o momento, 215.398 já efetivaram inscrição em todo o Estado.

De acordo com a Secretaria de Estado de Educação (SED), todos os estudantes terão vaga garantida. Entretanto, aqueles que não respeitarem os prazos poderão ser direcionados às escolas marcadas como segunda e terceira opção no ato da pré-inscrição.

Balanço provisório aponta que ainda falta a efetivação de 41.602 alunos dos ensinos fundamental e médio. Atualmente, a rede estadual de ensino contabiliza 257 mil estudantes.

Confirmação

A etapa inicial de pré-matrícula indicou as escolas para onde os estudantes foram designados. Se alguém tiver dúvidas sobre qual o estabelecimento de ensino, pode consultar sua designação pelo site Matrícula Digital. 

Nessa etapa, para efetivar a matricula é necessário que os estudantes, ou responsáveis em caso de menores de idade, se dirijam à escola indicada levando cópia da certidão de nascimento ou casamento; RG (para maiores de 18 anos); comprovante de endereço; guia de transferência e histórico escolar (nos casos de mudança de escola).

Os doadores de medula ou de sangue devem apresentar a carteirinha ou declaração de doador. Os estudantes menores de 18 anos têm até 30 dias após a efetivação da matrícula para apresentar a carteira de vacinação. Para os estudantes com necessidades especiais é necessário apresentar laudo médico com CID. Mais informações na Central de Matrícula: 0800-6470028.

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