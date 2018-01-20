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Educação

Prefeitura de Jardim abre inscrições de processo seletivo para contratação de professores

Gratuitas, as inscrições para o processo seletivo devem ser realizadas até o dia 28 de janeiro

Schimene Duque Weber

Publicado em 20/01/2018 às 10:20

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O Município de Jardim através da Secretaria Municipal de Educação está com processo seletivo simplificado aberto para contratação temporária de professores, para atuarem na Rede Municipal de Ensino, nas escolas situadas nas zonas urbanas e rurais.

O processo seletivo vai até o dia 28 de janeiro. Os interessados passarão por uma avaliação de habilitação correspondente a área de interesse. O processo seletivo será realizado em etapa única, isento de pagamento de taxa de inscrição.

Profissionais da educação que tiverem interesse em se inscrever devem acessar o site www.jardim.ms.gov.br e clicar no banner que anuncia o processo seletivo para contratação temporária de professores, preencher o formulário de inscrição eletrônica. Logo após a confirmação do cadastro o candidato poderá imprimir o comprovante e também receberá um torpedo via SMS onde irá constar o número de protocolo da inscrição.

O edital está disponível no site da Prefeitura Municipal de Jardim e também na sede da Secretaria Municipal de Educação situada à Rua Vereador Romeu Medeiros, nº 976, centro – Jardim – MS.

Interessados poderão obter informações através do telefone (67) 3251-5875 / (67) 99690-9531 ou pessoalmente na Secretaria Municipal de Educação.

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