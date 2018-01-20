Secretaria de Educação de Jardim orienta responsáveis a regularizarem cadastros de crianças

O prazo para confirmar a permanência das crianças e adolescentes na Reme (Rede Municipal de Ensino) de Jardim em 2018 foi prorrogado até o dia 23 de janeiro.

A SEMED pede que os responsáveis pela criança procurem a secretaria da escola municipal ou CIEI que ela já frequenta e confirme o quanto antes a matrícula para este ano letivo.

De acordo com a Secretária Municipal de Educação Eliana Cafure Peixoto, a confirmação da matrícula garante não apenas a vaga para o ano letivo que inicia em 15 de fevereiro, mas permite atualizar os dados do aluno, além de facilitar o processo de planejamento de turmas e compra de uniformes e materiais escolares.

Crianças que não tiveram a matrícula confirmada até o próximo dia 23 irão disputar as vagas com os alunos que querem entrar na Reme no ano que vem ou cujos pais pretendem os mudar de escola ou creche.

Vale ressaltar que estas inscrições para pré-matrícula de novos alunos já estão abertas e podem ser realizadas online, através do site: www.jardim.ms.gov.br. Pela internet, os pais poderão escolher a unidade na qual desejam matricular seus filhos.

Para mais informações: ligue para (67) 3251.5875 / (67) 99690-9531 ou compareça na sede da Secretaria Municipal de Educação situada à Rua Vereador Romeu Medeiros, nº 976, centro – Jardim – MS.