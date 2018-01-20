Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 15:56

Buscar

Últimas notícias
X

Jardim

Secretaria de Educação de Jardim orienta responsáveis a regularizarem cadastros de crianças

Pais ou responsáveis têm de informar às escolas e CIEI's o interesse de manter filhos matriculados; quem perder o prazo concorrerá com novos alunos

Schimene Duque Weber

Publicado em 20/01/2018 às 09:20

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O prazo para confirmar a permanência das crianças e adolescentes na Reme (Rede Municipal de Ensino) de Jardim em 2018 foi prorrogado até o dia 23 de janeiro.

A SEMED pede que os responsáveis pela criança procurem a secretaria da escola municipal ou CIEI que ela já frequenta e confirme o quanto antes a matrícula para este ano letivo. 

De acordo com a Secretária Municipal de Educação Eliana Cafure Peixoto, a confirmação da matrícula garante não apenas a vaga para o ano letivo que inicia em 15 de fevereiro, mas permite atualizar os dados do aluno, além de facilitar o processo de planejamento de turmas e compra de uniformes e materiais escolares.

Crianças que não tiveram a matrícula confirmada até o próximo dia 23 irão disputar as vagas com os alunos que querem entrar na Reme no ano que vem ou cujos pais pretendem os mudar de escola ou creche.

Vale ressaltar que estas inscrições para pré-matrícula de novos alunos já estão abertas e podem ser realizadas online, através do site: www.jardim.ms.gov.br. Pela internet, os pais poderão escolher a unidade na qual desejam matricular seus filhos.

Para mais informações: ligue para (67) 3251.5875 / (67) 99690-9531 ou compareça na sede da Secretaria Municipal de Educação situada à Rua Vereador Romeu Medeiros, nº 976, centro – Jardim – MS.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

EDUCAÇÃO

Prêmio para mulheres e meninas cientistas abre inscrições até outubro

Educação

Encceja 2026 será aplicado neste domingo em todo o país

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Educação

Professores da rede estadual iniciam jornada de formação em MS

Publicidade

Educação

Governo convoca 215 estudantes para programa MS Supera

ÚLTIMAS

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB
Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Encontro será realizado às 08h, no auditório da Semed, e é aberto à população; propostas vão orientar políticas educacionais do município pelos próximos 10 anos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo