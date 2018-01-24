Cursos técnicos do Senai estão com matrículas abertas até 21 de março em 11 cidades

O Senai está com o período de matrículas abertos até o próximo dia 21 de março para 15 cursos técnicos de nível médio distribuídos pelas cidades de Aparecida do Taboado, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Maracaju, Naviraí, Nova Andradina, Rio Verde, Sidrolândia, Sonora e Três Lagoas. Ao todo são 1.494 vagas, sendo 439 vagas em 11 cursos no período vespertino e 1.055 vagas em 12 cursos no período noturno.

Os cursos oferecidos são os de técnico em manutenção automotiva, técnico em administração, técnico em segurança do trabalho, técnico em eletrotécnica, técnico em eletromecânica, técnico em automação industrial, técnico em edificações, técnico em design de móveis, técnico em logística, técnico em manutenção e suporte em informática, técnico em modelagem do vestuário, técnico em refrigeração e climatização, técnico em mecânica, técnico em química e técnico em açúcar e álcool.

Matrículas

Os interessados devem fazer as matrículas nas secretarias das unidades operacionais do Senai onde deseja realizar o curso até o dia 21 de março, sendo que a educação profissional técnica de nível médio é destinada a alunos matriculados ou egressos do Ensino Médio, que devem comprovar a escolaridade ou vínculo com instituição de ensino. De acordo com o edital de abertura das vagas, assinado pelo diretor-regional do Senai, Jesner Escandolhero, as aulas terão início no dia 26 de março.

Para se matricular é necessário apresentar os seguintes documentos: uma foto 3x4 recente, certidão de nascimento ou casamento (original e cópia), carteira de identidade (original e cópia), CPF (original e cópia), título de eleitor (original e cópia), histórico escolar do Ensino Médio (original e cópia), comprovante de residência atualizado (caso não esteja no nome do candidato ou dos pais, o titular do documento deve emitir uma auto declaração), certificado de reservista, certificado de alistamento militar ou certificado de dispensa de incorporação (caso seja do sexo masculino e maior de 18 anos).

Cursos e vagas

Em Aparecida do Taboado são oferecidas 60 vagas para os cursos de técnico em automação industrial e técnico em segurança do trabalho, enquanto em Campo Grande são 499 para os cursos de técnico em edificações, técnico em design de móveis, técnico em administração, técnico em automação industrial, técnico em eletrotécnica, técnico em logística, técnico em manutenção e suporte, técnico em modelagem do vestuário, técnico em refrigeração e climatização, técnico em segurança do trabalho e técnico em mecânica.

Na cidade de Corumbá, são oferecidas 180 vagas para os cursos de técnico em edificações, técnico em administração, técnico em automação industrial e técnico em logística, enquanto em Dourados são 145 vagas para os cursos de técnico em administração, técnico em açúcar e álcool, técnico em eletrotécnica e técnico em química. Em Maracaju, são 50 vagas para os cursos de técnico em automação industrial e técnico em segurança do trabalho.

Já em Naviraí são ofertadas 70 vagas para os cursos de técnico em eletrotécnica e técnico em eletromecânica, em Nova Andradina são 35 vagas para o curso de técnico em manutenção automotiva e em Sonora, 35 vagas para o curso de técnico em segurança do trabalho. Na cidade de Sidrolândia, o Senai oferece 70 vagas para os cursos de técnico em administração e técnico em segurança do trabalho, enquanto em Três Lagoas são 280 vagas para os cursos de técnico em automação industrial, técnico em eletrotécnica, técnico em mecânica, técnico em química e técnico em segurança do trabalho.