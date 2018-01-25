Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 15:57

Buscar

Últimas notícias
X

Vagas em Aquidauana

Prazo de inscrição em vagas na graduação do IFMS segue até sexta-feira

Instituição oferta mil vagas em dez municípios do Estado, via Sistema de Seleção Unificada (Sisu). São 16 opções de cursos gratuitos

Renan Nucci

Publicado em 25/01/2018 às 16:46

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Estão abertas as inscrições para a graduação do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS). São mil vagas em 16 opções de cursos gratuitos entre superiores de tecnologia, bacharelados e licenciaturas, nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

O interessado deve se inscrever na Página do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) até a próxima sexta-feira, 26. Podem participar aqueles que prestaram a edição 2017 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e que obtiveram nota acima de zero na redação e em todas as áreas do conhecimento.

O resultado do Enem foi divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) na última quinta-feira, 18.

Ações Afirmativas

Metade das vagas ofertadas é reservada aos cotistas, candidatos que cursaram todo o ensino médio na rede pública. Desse total, há cotas aos que comprovarem renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, aos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas, e a pessoas com deficiência.

O IFMS também possui uma ação afirmativa de caráter local. Os candidatos inscritos na ampla concorrência poderão ter um bônus de 20% sobre a nota do Enem.

Nesse caso, o candidato deve residir e ser domiciliado na área de abrangência do campus onde concorre à vaga.

Tanto a opção de cotista como de beneficiário do bônus local deve ser feita no ato da inscrição.

Cronograma

 A divulgação da primeira chamada está prevista para 29 de janeiro. Os selecionados deverão fazer a matrícula entre 30 de janeiro e 7 de fevereiro.

Entre os dias 29 de janeiro e 7 de fevereiro, os candidatos não selecionados poderão manifestar interesse em participar da lista de espera via Página do Sisu.

A lista será publicada no dia 8 e a segunda chamada, no dia seguinte. O IFMS realizará uma reunião para manifestação de interesse na vaga e pré-matrícula no dia 15 de fevereiro. A matrícula poderá ser realizada até o dia 16.

Se necessárias, chamadas subsequentes serão divulgadas a partir de 19 de fevereiro.

O cronograma completo e o edital de ofertas das vagas estão disponíveis na Central de Seleção do IFMS.

Graduação no IFMS

 Em novembro do ano passado, indicadores do Inep, que avaliam a qualidade da educação superior no país, apontaram o IFMS como a melhor graduação de Mato Grosso do Sul entre as instituições que se caracterizam pela indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão.

Mais informações sobre o ensino superior do IFMS estão disponíveis na página dos Cursos de Graduação.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

EDUCAÇÃO

Prêmio para mulheres e meninas cientistas abre inscrições até outubro

Educação

Encceja 2026 será aplicado neste domingo em todo o país

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Educação

Professores da rede estadual iniciam jornada de formação em MS

Publicidade

Educação

Governo convoca 215 estudantes para programa MS Supera

ÚLTIMAS

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB
Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Encontro será realizado às 08h, no auditório da Semed, e é aberto à população; propostas vão orientar políticas educacionais do município pelos próximos 10 anos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo