Governo do MS abre cadastro para contratar professores temporários

A Secretaria de Estado de Educação (SED) reabriu nesta sexta-feira (26.1) as inscrições para o Cadastro Reserva de Professores Habilitados para exercício, em caráter temporário, da função de docente nas unidades escolares da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul e em projetos educacionais, durante o ano letivo de 2018. O interessado deverá ter formação em curso de licenciatura plena, com comprovante de colação de grau, em cursos reconhecidos pelo MEC.

A ficha de cadastramento estará disponível no endereço eletrônico www.portaldoprofessor.ms.gov.br até 28 de janeiro, devendo o interessado acessar o link “cadastramento de professor” e seguir adequadamente as instruções que constarão da tela para a efetivação do cadastro, o qual ocorrerá, exclusivamente, pela internet e será requisito essencial para contratação. A relação dos candidatos cadastrados será publicada no Diário Oficial até o dia 23 de fevereiro de 2018.

De acordo com o Edital, “os candidatos serão selecionados para exercício, em caráter temporário, sob o regime de suplência, da função docente, por intermédio da atribuição de aulas complementares ou de convocação, nas vagas puras surgidas no decorrer do ano letivo, se não houver candidatos habilitados em concurso público aguardando nomeação, e nas vagas dos professores efetivos que se encontrarem: no exercício das funções de diretor, diretor-adjunto e coordenador pedagógico; nas hipóteses de licença e afastamentos previstos em lei; readaptados; no desempenho de mandato classista. A convocação será feita em substituição ao professor titular e de acordo com a carga horária do respectivo cargo”.

Os professores do quadro permanente do Estado que pretendem exercer aulas complementares e/ou convocação em caráter temporário também deverão fazer a inscrição.

O Edital n.2/2018, com todas as informações sobre a abertura do cadastro, está disponível na página 4 do Diário Oficial 9583, de 26 de janeiro de 2018.