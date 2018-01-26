Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 15:57

Buscar

Últimas notícias
X

Educação

Governo do MS abre cadastro para contratar professores temporários

A ficha de cadastramento estará disponível no endereço eletrônico www.portaldoprofessor.ms.gov.br

Renan Nucci

Publicado em 26/01/2018 às 17:04

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Secretaria de Estado de Educação (SED) reabriu nesta sexta-feira (26.1) as inscrições para o Cadastro Reserva de Professores Habilitados para exercício, em caráter temporário, da função de docente nas unidades escolares da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul e em projetos educacionais, durante o ano letivo de 2018. O interessado deverá ter formação em curso de licenciatura plena, com comprovante de colação de grau, em cursos reconhecidos pelo MEC.

A ficha de cadastramento estará disponível no endereço eletrônico www.portaldoprofessor.ms.gov.br até 28 de janeiro, devendo o interessado acessar o link “cadastramento de professor” e seguir adequadamente as instruções que constarão da tela para a efetivação do cadastro, o qual ocorrerá, exclusivamente, pela internet e será requisito essencial para contratação. A relação dos candidatos cadastrados será publicada no Diário Oficial até o dia 23 de fevereiro de 2018.

De acordo com o Edital, “os candidatos serão selecionados para exercício, em caráter temporário, sob o regime de suplência, da função docente, por intermédio da atribuição de aulas complementares ou de convocação, nas vagas puras surgidas no decorrer do ano letivo, se não houver candidatos habilitados em concurso público aguardando nomeação, e nas vagas dos professores efetivos que se encontrarem: no exercício das funções de diretor, diretor-adjunto e coordenador pedagógico; nas hipóteses de licença e afastamentos previstos em lei; readaptados; no desempenho de mandato classista. A convocação será feita em substituição ao professor titular e de acordo com a carga horária do respectivo cargo”.

Os professores do quadro permanente do Estado que pretendem exercer aulas complementares e/ou convocação em caráter temporário também deverão fazer a inscrição.

O Edital n.2/2018, com todas as informações sobre a abertura do cadastro, está disponível na página 4 do Diário Oficial 9583, de 26 de janeiro de 2018.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

EDUCAÇÃO

Prêmio para mulheres e meninas cientistas abre inscrições até outubro

Educação

Encceja 2026 será aplicado neste domingo em todo o país

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Educação

Professores da rede estadual iniciam jornada de formação em MS

Publicidade

Educação

Governo convoca 215 estudantes para programa MS Supera

ÚLTIMAS

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB
Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Encontro será realizado às 08h, no auditório da Semed, e é aberto à população; propostas vão orientar políticas educacionais do município pelos próximos 10 anos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo