Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 15:57

Buscar

Últimas notícias
X

Educação

Interessados em aderir ao Prouni já podem consultar vagas pela internet

O programa reserva bolsas a pessoas com deficiência ou que se autodeclarem indígenas, pretas ou pardas

Renan Nucci

Publicado em 30/01/2018 às 15:32

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Interessados em aderir ao Programa Universidade para Todos (Prouni) já podem consultar as vagas na página do programa no Ministério da Educação. Neste ano, serão oferecidas 242.987 bolsas de estudo integrais e parciais (50%) em 2.976 instituições privadas de educação superior.

Os candidatos podem utilizar três filtros de busca: instituição, curso ou município. O período de inscrição dos candidatos vai de 6 a 9 de fevereiro. A inscrição é gratuita e feita apenas pela internet, no site oficial do programa.

A seleção do ProUni se destina a candidatos que ainda não tenham diploma de nível superior e que tenham cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em instituição particular, com bolsa integral. Quem estudou parte do ensino médio em colégio público e parte na rede privada, na condição de bolsista integral, também pode concorrer a uma vaga.

Para concorrer a uma vaga, é preciso ter atingido no mínimo 450 pontos na prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) do ano passado e nota de redação maior que zero.

Há dois tipos de bolsas no Prouni: a integral e a parcial. A integral, que cobre toda a mensalidade, é oferecida a candidatos com renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa. Já a parcial é distribuída a estudantes com renda familiar de até três salários mínimos por pessoa.

Também podem pleitear vagas, sem necessidade de estarem enquadrados nos quesitos de renda, professores da rede pública de ensino. Neste caso, é preciso que estejam ainda ativos no magistério da educação básica ou que componham quadros permanentes de instituições públicas. Eles podem concorrem exclusivamente a bolsas dos cursos de licenciatura.

O programa também reserva bolsas a pessoas com deficiência ou que se autodeclarem indígenas, pretas ou pardas.

Inscrição

Para se inscrever, o candidato deve informar o número de inscrição e a senha do Enem de 2017, indicando, em ordem de preferência, até duas opções de instituição, curso e turno dentre as bolsas disponíveis. Até o último dia do prazo, o candidato fica livre para alterar suas opções, sendo confirmada a última inscrição.

Serão realizadas duas chamadas. A cada chamada é estabelecido um prazo para que os candidatos pré-selecionados apresentem à instituição de ensino escolhida os documentos comprobatórios.

Ao final das duas convocações, o candidato ainda pode manifestar interesse em participar da lista de espera do ProUni. Se restarem bolsas não preenchidas, serão ocupadas pelos estudantes da lista. O período para se inscrever na lista de espera é de 16 a 19 de março de 2018. O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 14 de fevereiro e o da segunda chamada está previsto para 2 de março.

Os candidatos podem acessar a página do ProUni para esclarecer dúvidas e verificar a lista de documentos que devem ser levados às instituições de ensino.

Regras complementares

O programa autoriza que a instituição solicite documentos adicionais do estudante, caso julgue importante, para a comprovar informações prestadas por ele.

Além disso, a instituição também pode submeter os candidatos pré-selecionados pelo ProUni a um processo seletivo próprio, que deve ser gratuito.

Após a convocação, a instituição tem um dia para informar ao candidato quais os critérios de aprovação desse teste, que não pode ser mais rigoroso do que o aplicado aos pré-selecionados em processos seletivos regulares.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

EDUCAÇÃO

Prêmio para mulheres e meninas cientistas abre inscrições até outubro

Educação

Encceja 2026 será aplicado neste domingo em todo o país

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Educação

Professores da rede estadual iniciam jornada de formação em MS

Publicidade

Educação

Governo convoca 215 estudantes para programa MS Supera

ÚLTIMAS

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB
Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Encontro será realizado às 08h, no auditório da Semed, e é aberto à população; propostas vão orientar políticas educacionais do município pelos próximos 10 anos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo