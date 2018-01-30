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Educação

Servidores dos 79 municípios passarão a contar com estrutura da Escola de Governo

Luiz Guido Junior

Publicado em 30/01/2018 às 10:16

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PoServidores municipais lotados nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul passarão a contar com um Programa de Parcerias para o Desenvolvimento de Competências. A ação foi oficializada na manhã desta segunda-feira (29.1), através da assinatura de um Termo de cooperação entre o Secretário de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, e os diretores-presidentes da Escolagov, Wilton Paullino e da Associação do Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), Pedro Arlei Caravina.

Na prática, de acordo com Paullino, caberá a Escola de Governo definir os cursos e atividades que farão parte do programa através da elaboração de um portfólio anual, bem como a análise e aprovação do Plano de trabalho que será elaborado pela Assomasul. “Vamos promover um intercâmbio de conhecimentos e experiências nas áreas de capacitação de servidores públicos sempre com foco na melhoria da gestão”, pontua.

Caberá também a Assomasul, a integração dos municípios no sentido de promover e divulgar a capacitação entre os servidores e a garantia no custeio das despesas dos servidores municipais tais como transporte, alimentação e hospedagem. “É um incentivo que a Associação vai oferecer para os servidores municipais que tem a intenção de se atualizar, se qualificar”, garante Caravina.

O secretário Carlos Alberto de Assis pontuou que a Escola de Governo vem despontando como ferramenta fundamental na qualificação dos servidores dentro desse novo conceito de governança, e esse fator se reflete na qualidade dos serviços. “Os servidores são capazes de transformar os conhecimentos adquiridos em fatores determinantes para agregar qualidade e eficiência nos serviços prestados a sociedade e nada mais justo que ampliarmos essas ações que sem dúvida, vão nos garantir resultados importantes”, observou.

O termo terá validade de dois anos.

Rejane Monteiro, da assessoria de comunicação da SAD

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