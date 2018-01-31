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UEMS tem 17.896 candidatos inscritos no Sisu 2018 em 15 unidades

Do total de inscrições, 13.723 foram na modalidade de ampla concorrência e 4.173 foram na modalidade de ações afirmativas

Renan Nucci

Publicado em 31/01/2018 às 15:10

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A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) teve 17.896 candidatos inscritos no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2018 para as vagas ofertadas pelas 15 Unidades da Instituição. O balanço foi publicado nesta semana pelo Ministério da Educação (MEC).

Do total de inscrições, 13.723 foram na modalidade de ampla concorrência e 4.173 foram na modalidade de ações afirmativas, ou seja, de cotas para acadêmicos negros e acadêmicos indígenas.

Nesta edição do Sisu, a UEMS oferta 2.338 vagas em 57 cursos de graduação, sendo 27 licenciaturas, 28 bacharelados e dois cursos tecnológicos, nas Unidades Universitárias de Amambai, Aquidauana, Campo Grande, Cassilândia, Coxim, Dourados, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba e Ponta Porã.

Do total das vagas ofertadas, 704 são destinadas a cotas para acadêmicos negros (20%) e acadêmicos indígenas (10%). A UEMS é a única universidade brasileira a reservar este quantitativo em todos os cursos de graduação para indígenas.

Matrículas

O Edital de Convocação dos candidatos classificados na chamada regular do Sisu foi publicado nesta terça-feira (30.1), no site da UEMS. As matrículas devem ser realizadas nos dias 5, 6 e 7 de fevereiro, das 13h às 18h, exceto na Unidade de Aquidauana (7h às 11h e das 13h às 17h), nas Coordenadorias dos Cursos.

Confira AQUI o Edital de Convocação.

Lista de Espera

Os candidatos que não foram selecionados para a sua primeira opção de curso poderão participar da lista de espera. Para isso, deverão acessar o seu boletim, na página do Sisu, até o dia 7 de fevereiro, e manifestar o interesse. A convocação dos candidatos da lista de espera será feita a partir do dia 9 de fevereiro pelas instituições.

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