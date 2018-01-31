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Educação

UFMS terá concurso com 56 vagas e salários de até R$ 9,6 mil

Vagas para Magistério Superior

Luiz Guido Junior

Publicado em 31/01/2018 às 11:46

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A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) abre na próxima quinta-feira, 1° de fevereiro, inscrições para concurso público com 56 vagas para Carreira do Magistério Superior. As vagas são em diferentes áreas de conhecimento e nos diversos campi da universidade. Os candidatos poderão se inscrever até 1º de março e o valor da taxa é de R$ 250.

As vagas são para as áreas de: Engenharias; Odontologia; Medicina; Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo; Zootecnia; Engenharia Física; Enfermagem; Ciências Biológicas; Artes; Comunicação e Informação; Ciência da Computação; Educação; Arquitetura e Urbanismo e Design; Matemática; Psicologia; Economia; História; Linguística e Literatura e Direito.
As provas serão aplicadas em Campo Grande na data prevista de 13 a 15 de abril. A carga horária é de 20 horas semanais e a remuneração varia de acordo com a titulação do aprovado. A menor é para especialista com vencimento base de R$ 2,4 mil e a maior é para quem título de doutorado, podendo chegar a R$ 9,6 mil.

Os editais com informações do processo seletivo estão disponíveis no endereço eletrônico.


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