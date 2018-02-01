Inscrições para curso de libras no IFMS seguem até dia 14

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) recebe as inscrições no processo seletivo para curso de libras que será oferecido em Aquidauana até 14 de fevereiro.

Os interessados devem acessar a Página do Candidato da Central de Seleção, em www.ifms.edu.br/centraldeselecao, para se inscrever.

Além de Aquidauana, são ofertadas 370 vagas para dez cursos nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados e Três Lagoas, conforme a tabela abaixo.



Para concorrer, é necessário ter a idade e escolaridade mínimas exigidas para cada curso. Os inscritos para os cursos de Espanhol ou Inglês Intermediário devem ainda apresentar o certificado de conclusão do nível básico. Os que não possuírem passarão por uma prova prática de nivelamento.

Todas as regras estão dispostas no edital publicado na Central de Seleção.



Seleção - Será feita por meio de sorteio eletrônico, marcado para o dia 16 de fevereiro na Reitoria do IFMS, em Campo Grande. O resultado, com a classificação dos candidatos, será divulgado no dia 19.



Já o prazo para matrícula dos convocados em primeira chamada será de 23 a 26 de fevereiro.



Cursos – São gratuitos e têm duração média de quatro meses. Ofertados de modo presencial pelos campi do IFMS, eles permitem ao estudante capacitação, aperfeiçoamento, especialização e atualização profissional, em todos os níveis de escolaridade.



O início das aulas está previsto para 5 de março.