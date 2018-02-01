Matrícula de aprovados na UEMS será de 5 a 7 de fevereiro

Conforme o Edital de Chamada Regular do Processo de Seleção Unificada – SISU 2018 -, as matrículas dos aprovados para as vagas dos cursos de graduação da instituição serão realizadas nos dias 05, 06 e 07 de fevereiro das 13h às 18h, em todas as Unidades da UEMS, exceto em Aquidauana, que será das 7h às 11h e das 13h às 17h. Os alunos, não cotistas, deverão procurar as Coordenadorias de Cursos pessoalmente ou enviar um representante portando uma procuração simples (modelo no edital).

Os alunos cotistas deverão se apresentar a uma das Bancas de Avaliação que estarão disponíveis das 13h às 17h, nas Unidades Universitárias de Aquidauana, Campo Grande e Paranaíba.

Documentos para Matrícula

Os documentos que devem ser apresentados por todos os candidatos para matrícula são: Histórico escolar do Ensino Médio concluído em qualquer modalidade ou diploma de ensino superior registrado pelo órgão competente, certidão de registro civil de nascimento ou de casamento, cédula de identidade (no caso de candidato estrangeiro, deverá apresentar a documento de identidade para estrangeiro, válido à data da matrícula), título eleitoral e comprovante de quitação com a justiça eleitoral, cadastro de pessoa física, caso não conste na cédula de identidade, certidão de alistamento militar ou de quitação com o serviço militar, para maior de dezoito anos, se do sexo masculino e um fotografia 3×4 recente.

Os candidatos cotistas negros ainda devem apresentar o documento expedido pela banca avaliadora de traços fenotípicos, após entrevista e o histórico escolar do ensino médio ou comprovante de conclusão (comprovando que cursou integralmente o Ensino Médio em escolas públicas), expedido por escola da rede pública de ensino federal, estadual ou municipal.

Os cotistas indígenas também devem apresentar o histórico escolar do ensino médio ou comprovante de conclusão (comprovando que cursou integralmente o Ensino Médio em escolas públicas), expedido por escola da rede pública de ensino federal, estadual ou municipal e para identificação étnica, um documento que pode ser: registro Administrativo de Nascimento de Índio (RANI); ou registro Administrativo de Casamento de Índio (RACI); ou certidão de Registro Civil de Nascimento com identificação étnica; ou carteira de Identidade (RG) com identificação étnica; ou autodeclaração conforme modelo da UEMS (modelo no edital).

Quaisquer dúvidas e informações suplementares poderão ser respondidas pelas Coordenações dos respectivos cursos, e nos links: www.uems.br/graduacao, www.uems.br/ingresso e pela Divisão de Processo Seletivo, telefone (67) 3902-2516 e Diretoria de Registro Acadêmico nos telefones (67) 3902-2520, em Dourados. Em Campo Grande, o telefone de informações é (67) 3901-4615, 4627 ou 2234.

Confira o Edital aqui.