Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 15:59

Buscar

Últimas notícias
X

Educação

UEMS recebe até o dia 7 matrículas da chamada regular do Sisu

Unidade de Aquidauana atenderá das 7h às 11h e das 13h às 17h

Schimene Duque Weber

Publicado em 06/02/2018 às 09:40

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) iniciou na última segunda-feira (05) e segue até quarta-feira (07) com as matrículas da Chamada Regular do Processo de Seleção Unificada – SiSU/2018. Poderão ser realizadas das 13h às 18h, em todas as Unidades da UEMS, exceto na Unidade de Aquidauana, que serão realizadas das 7h às 11h e das 13h às 17h.
 
As matrículas podem ser feitas pelos alunos classificados, presencialmente, ou por representantes, portando uma procuração simples (modelo no edital), nas Coordenadorias de Cursos. No caso dos alunos cotistas negros classificados, as matrículas devem ser feitas apenas presencialmente. Não serão aceitas matrículas por procuração simples de alunos cotistas negros.

Os alunos cotistas negros devem passar por uma das Bancas de Avaliação que estarão disponíveis das 13h às 17h, nas Unidades Universitárias de Aquidauana, Campo Grande e Paranaíba. 

Documentos para Matrícula

Os documentos que devem ser apresentados por todos os candidatos para matrícula são: Histórico Escolar do Ensino Médio, concluído em qualquer modalidade ou diploma de ensino superior registrado pelo órgão competente; certidão de registro civil de nascimento ou de casamento; cédula de identidade (no caso de candidato estrangeiro, deverá apresentar a documento de identidade para estrangeiro, válido à data da matrícula); título eleitoral e comprovante de quitação com a justiça eleitoral; cadastro de pessoa física, caso não conste na cédula de identidade; certidão de alistamento militar ou de quitação com o serviço militar, para maior de dezoito anos, se do sexo masculino; e uma fotografia 3×4 recente.

Para a matrícula, os candidatos cotistas negros ainda devem apresentar o documento expedido pela banca avaliadora de traços fenotípicos, após entrevista; e o histórico escolar do ensino médio ou comprovante de conclusão (comprovando que cursou integralmente o Ensino Médio em escolas públicas), expedido por escola da rede pública de ensino federal, estadual ou municipal.

Os cotistas indígenas também devem apresentar o histórico escolar do ensino médio ou comprovante de conclusão (comprovando que cursou integralmente o Ensino Médio em escolas públicas), expedido por escola da rede pública de ensino federal, estadual ou municipal; e para identificação étnica, um documento que pode ser: registro Administrativo de Nascimento de Índio (RANI); ou registro Administrativo de Casamento de Índio (RACI); ou certidão de Registro Civil de Nascimento com identificação étnica; ou carteira de Identidade (RG) com identificação étnica; ou autodeclaração conforme modelo da UEMS (modelo no edital).

Quaisquer dúvidas e informações suplementares poderão ser respondidas pelas Coordenações dos respectivos cursos, e nos links: www.uems.br/graduacao e www.uems.br/ingresso.

Confira o Edital aqui.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

EDUCAÇÃO

Prêmio para mulheres e meninas cientistas abre inscrições até outubro

Educação

Encceja 2026 será aplicado neste domingo em todo o país

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Educação

Professores da rede estadual iniciam jornada de formação em MS

Publicidade

Educação

Governo convoca 215 estudantes para programa MS Supera

ÚLTIMAS

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB
Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Encontro será realizado às 08h, no auditório da Semed, e é aberto à população; propostas vão orientar políticas educacionais do município pelos próximos 10 anos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo