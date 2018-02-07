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Educação

IFMS abre 172 vagas na graduação para portadores de diploma e transferências

Inscrições poderão ser feitas nos dias 9 e 15 deste mês. Cursos superiores são ofertados em oito municípios de Mato Grosso do Sul

Renan Nucci

Publicado em 07/02/2018 às 17:56

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O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com processo seletivo aberto para ingresso em cursos de graduação para portadores de diploma e transferências interna e externa. O edital de abertura está publicado na Central de Seleção, no endereço www.ifms.edu.br/centraldeselecao.

São ofertadas 172 vagas em cursos superiores de tecnologia, bacharelado e licenciatura nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas, conforme a tabela abaixo.

A seleção se destina a candidatos que já tenham diploma de nível superior, que estejam cursando em outra instituição de ensino ou, ainda, estudantes matriculados no IFMS que queiram se transferir para outro curso ou campus, dentro da mesma área de conhecimento.

Inscrições - São gratuitas e devem ser feitas nesta sexta-feira, 9, ou na próxima quinta-feira, 15, na Central de Relacionamento (Cerel) do campus no qual o candidato pretende fazer o curso, nos endereços e horários disponíveis na Central de Seleção.

Os candidatos às vagas de portador de diploma e transferência externa precisam apresentar duas vias do requerimento de inscrição preenchido, além de cópias e originais do CPF, RG, diploma de ensino superior (portadores de diploma), comprovante de matrícula recente (transferência externa), histórico acadêmico/escolar (com cargas horárias das disciplinas e notas) e ementa das disciplinas, para eventual aproveitamento e pontuação.

Para a transferência interna devem ser apresentados o CPF, RG, histórico escolar e uma carta pessoal informando os motivos da transferência.

Seleção

 Será feita por meio da análise da documentação entregue pelos candidatos. Será verificado se as unidades curriculares cursadas na instituição de origem ou o curso atendem ao conteúdo programático das unidades curriculares do curso que o candidato pretende ingressar no IFMS.

Os resultados preliminar e final serão divulgados nos dias 16 e 21 de fevereiro, respectivamente. A matrícula dos selecionados deverá ser feita nos dias 22 e 23.

Candidatos que tiverem a inscrição deferida e não forem convocados na primeira chamada irão compor uma lista de espera, que poderá ser utilizada para o preenchimento de possíveis vagas remanescentes.

Mais informações sobre os cursos superiores ofertados pelo IFMS estão disponíveis na Página da Graduação.

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