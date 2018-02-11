UEMS publica primeira Chamada da Lista de Espera do Sisu 2018

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) divulgou, nesta sexta-feira (9), a 1ª chamada da Lista de Espera do Processo de Seleção Unificada (Sisu - 2018). Os candidatos convocados deverão comparecer à Reunião Pública, que será realizada no dia 19 de fevereiro de 2018, nas Unidades Universitárias da UEMS, para a realização da matrícula.

Confira AQUI o Edital de Convocação da 1ª chamada da Lista de Espera.

A Diretoria de Registro Acadêmico (DRA) alerta para que os candidatos convocados fiquem atentos às informações e à lista de documentos exigidos para a matrícula. Os candidatos selecionados e seus suplentes devem comparecer à reunião com, no mínimo, uma hora de antecedência. Os locais e horários estão indicados no edital de convocação.

O não comparecimento à reunião resultará na desclassificação do convocado com perda do direito à matrícula e da permanência na lista de espera gerada pelo Sisu.

Cotistas

Os candidatos cotistas negros deverão passar por uma banca de avaliação que expedirá um documento deferindo ou indeferindo a realização da matrícula. As bancas de avaliação estarão disponíveis no dia da matrícula, das 13h às 17h, nas Unidades Universitárias de Aquidauana, Campo Grande, Dourados e Paranaíba.

Mais Informações

Os candidatos podem entrar em contato com a a Diretoria de Registro Acadêmico pelo telefone (67) 3902-2520.