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Educação

Resultados individuais do Encceja Ensino Médio já podem ser consultados

Joilson Francelino Santana

Publicado em 14/02/2018 às 12:49

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O Instituto Nacional de Estudos Anísio Teixeira (Inep) já divulgou os resultados do Exame Nacional de Certificação de Competência de Jovens e Adultos (Encceja) 2017, referentes ao ensino médio. A divulgação dos resultados do Encceja do Ensino Fundamental, assim como das pessoas privadas de liberdade continuam previstos para março.

As notas individuais, referentes ao ensino médio, podem ser consultadas na Página do Participante, mediante número do CPF e senha neste link. Para quem esqueceu a senha cadastrada na inscrição, há um campo disponível para recuperação de senha no link informado.

Os participantes que alcançarem a nota mínima exigida em todas as quatro áreas de conhecimento e na redação devem solicitar o Certificado de Conclusão do Ensino Médio às escolas estaduais indicadas pela Secretaria de Estado de Educação (SED) ou Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia (IFMS), conforme solicitação indicada na inscrição. Já os candidatos que obtiverem a nota mínima somente em algumas áreas também devem procurar a unidade certificadora e solicitar a declaração parcial de proficiência.

Os candidatos que optaram pela certificação junto à SED deverão fazer a requisição pessoalmente na escola certificadora, portando documentos válidos para identificação (estabelecidos no Edital de inscrição) e CPF (original e cópia). Consulte as escolas estaduais certificadoras:

Aquidauana e região:

Escola Estadual Profª Dóris Mendes Trindade

Rua Mário Guerreiro, n. 1300, Bairro Santa Terezinha – fone:(67)3241- 1087

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