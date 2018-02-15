Ano letivo começa com expectativas e mudanças em Aquidauana

Hoje iniciou-se mais um ano letivo para os profissionais da educação e crianças aquidauanenses. 6.174 alunos foram matriculados na rede estadual no município de Aquidauana no ano de 2017. Segundo informações, estima-se que esse número esteja menor esse ano. Esse é o dado fornecido pela Sônia Soares Becker funcionaria da SED (Secretaria Educação) de Aquidauana.

Lotação



Pudemos ver nas semanas que antecederam o início das atividades escolares, que o período de lotação dos profissionais da educação se transformou em um verdadeiro caos aos convocados do estado. Convocados esses que eram escolhidos pelas escolas tendo como critério inteiramente sua qualidade em lecionar. Profissionais que a anos estavam em determinada escola e tiveram que abandonar suas salas. Alguns profissionais utilizaram as redes sociais para demonstrar sua tristezas e insatisfações.



Em entrevista ao jornal Ramona Eliza Gaeta nos relatou sua situação: “ minha lotação foi resolvida hoje (14), você acredita? Nós convocados não temos valor, é apenas um contrato. Nós amamos demais o que fazemos e nos sentimos parte da escola. Infelizmente, vi e percebi que não adianta cultivar laços, se alicerçar na escola, pois logo isso é ceifado. Talvez a culpa seja do sistema que todos as anos muda, cada ano a secretaria de educação inventa uma coisa, um decreto, uma portaria e quem sofre somos nós professores ”

Programação das escolas:



Hoje pela manhã estivemos na escola Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro (Cejar), acompanhando a chegada dos alunos e suas expectativas. Na oportunidade, conversamos com a diretora da escola, Profª Cristiane Niz, que informou a produção, que a escola está passando por um processo de adaptação e transição, pois, esse ano foi resolvido que a escola seria Polo dos DA (deficientes auditivos). A escola já era referência na inclusão de alunos com necessidades especiais, com sala de recursos extremante equipadas para atender os mesmos. A Secretaria de educação do Mato grosso do sul disponibilizará uma plataforma de formação da língua brasileira de sinais (LIBRAS) que atenderá não só os educadores mas também as famílias.

“Essa situação não nos foi imposta! Essa situação nos foi dada até mesmo pela característica da escola, pois, nós temos a sala de recursos, que atende os DA, e também temos as salas de apoio que tende as crianças com necessidades especiais, que são aquelas crianças que possuem um transtorno comportamental, como: TDH, dislexia, entre outros. Por a escola já possuir essas características, a SED achou interessante e mais viável que fossemos Polo de assistência educacional a esses alunos, então faremos o que for necessário para que a assistência que esses alunos precisam seja uma das nossas prioridades", disse a diretora, Prof.ª Cristiane Niz.

Quando questionada a respeito da lotação, a mesma declarou não ter tido problemas nesse campo, já que alguns convocados ficaram de fora por motivos de fechamento de salas.



A respeito da programação para recepção dos alunos, tivemos a rica oportunidade de conversar com os jovens do grêmio estundantil, que com muita alegria e entusiasmo nos informaram que ás 10h inicirá um período de gincana.

Como será a organização desse período? “Vamos separar o ensino fundamental do ensino médio, as gincanas serão diferentes. Nós vamos nos dividir e será uma atividade bem divertida disse Vitória Araújo “(1º EM técnico jurídico)



Pudemos notar que não foi disponibilizado o horário com o número das salas no mural.

“Sim, nós optamos por interagir com aqueles que estão chegando para não se sentirem perdidos e para que eles saibam que podem nos procurar mediante a qualquer dúvida, disse Matheus Antonio Dias dos Santos 2º EM (A)



A escola CEJAR está de parabéns em relação a participação dos alunos. O trabalho em conjunto dos alunos do Ensino médio é motivo de muito orgulho para a coordenadora Goretth.

Programação Candido Mariano



Na data de ontem (14), estivemos na Escola Estadual Candido Mariano, na oportunidade conversamos com a coordenadora a Prof. Cândida Aparecida Alves da Cunha que nos recebeu e nos deu algumas informações a respeito do quadro de professores e a programação idealizada para a recepção dos alunos.

“optamos por não realizar uma programação no 1º dia, pois como tivemos algumas alterações no nosso quadro de professores, achamos por bem, que nesse primeiro momento os professores tomem conhecimento de suas turmas e tenham oportunidade de se apresentarem, visto que temos muitos professores que estão começando conosco esse ano.”

“No dia 16 (sexta-feira) iremos realizar algumas atividades na quadra, nesse momento estarão todos presentes, gincanas serão feitas. Acreditamos que essa decisão foi a melhor que podiamos tomar no momentos, pois, os alunos terão toda manhã em contato com seus professores, isso irá trazer mais segurança para aqueles que estão iniciando conosco esse ano letivo. ”



Ao ser questionada a respeito dos problemas de lotação, a coordenadora se mostrou descontente, mas aberta para que novos caminhos sejam trilhados na escola e que os convocados possam fazer jus naquilo que foram confiados a fazer.



“Eu também precisei de uma oportunidade no início da minha carreira, então temos que dar essa oportunidade. Mas existem aqueles profissionais com excelente curriculum, mas que nasceram para a área da pesquisa e também temos os recém-formados que não são mestres nem doutores, mas que tem aquele ingrediente especial e principal, que é o amor por aquilo que faz: o ato de lecionar. Perdemos professores convocados que elaboravam excelentes projetos. Mas nossa torcida é para que aqueles que adentraram ao nosso quadro, correspondam as nossas espectativas, pois unidos somos mais fortes!"

Em conversa com a diretora a mesma disse: ”lutamos por nossos professores, hoje mesmo fui resolver o caso de duas. Podemos dizer que 50% da nossa lista de convocados foram aceitos. É um momento muito complicado. Torcemos para que com o tempo novas relações sejam estabelecidas e que possamos lutar para que o nosso objetivo seja alcançado que é o bem estar dos nossos alunos e um ensino de qualidade. ”

Que ano letivo que se inicia seja marcado por superação não só para as escolas citadas nessa matéria, mas para todas que iniciaram suas atividades.