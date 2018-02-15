Candidatos do Encceja podem conferir resultados individuais

Já estão disponíveis os resultados do Exame Nacional de Certificação de Competência de Jovens e Adultos (Encceja) 2017, referentes ao ensino médio. A lista com os aprovados do Ensino Fundamental, assim como das pessoas privadas de liberdade, tem previsão de ser publicada em março. Os interessados podem conferir as notas individuais na Página do Participante, mediante número do CPF e senha.

O Certificado de Conclusão do Ensino Médio poderá ser requisitado escolas estaduais indicadas pela Secretaria de Estado de Educação (SED) ou Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia (IFMS).

O documento será conferido aos participantes que alcançarem a nota mínima exigida em todas as quatro áreas de conhecimento e na redação. Já os candidatos que obtiverem a nota mínima somente em algumas áreas, devem procurar a unidade certificadora e solicitar a declaração parcial de proficiência.

Os candidatos que optaram pela certificação junto à SED deverão fazer a requisição pessoalmente na escola certificadora, portando documentos válidos para identificação (estabelecidos no Edital de inscrição) e CPF (original e cópia). Consulte aqui as escolas estaduais certificadoras: