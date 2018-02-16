Projeto Inglês "Além-Fronteiras" está com inscrições abertas

O Projeto Inglês "Além-Fronteiras", desenvolvido pelo diretor da UFMS – Campos de Aquidauana, Auri Frubel, está com inscrições abertas

As aulas desenvolvidas nas dependências do CPAQ unidade I, tem longa tradição em Aquidauana, Anastácio e região. Desde 2004 professor Dr. Auri Frübel participa de diversas ações de extensão voltadas ao ensino de línguas.

Quem pode participar

Todos aqueles que se interessem pelo aprendizado da língua inglesa. O curso é gratuito, não há mensalidades nem taxas de inscrição. O participante terá gastos apenas com materiais disponibilizados pelo projeto.

Horários disponíveis

Iniciante

Sábado: 08:00 às 11:00

Quinta: 18:00 às 21:00

Básico II

Sábado: 13:30 às 16:30

Terça-feira: 18:00 às 21:00

Intermediário

Segunda: 18:00 às 21:00

Onde serão feitas as inscrições

As inscrições devem ser feitas na UFMS - Campus de Aquidauana, Unidade I, das 8:00 às 11 e das 13:00 às 17:00, de segunda à sexta.

Informações: 3241-0359/98465-4323.