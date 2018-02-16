Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 16:01

Buscar

Últimas notícias
X

Oportunidade

Projeto Inglês "Além-Fronteiras" está com inscrições abertas

O Projeto oferecerá o ensino de língua inglesa para diversas turmas

Liliane Paiva Silva dos Santos

Publicado em 16/02/2018 às 11:20

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Projeto Inglês "Além-Fronteiras", desenvolvido pelo diretor da UFMS – Campos de Aquidauana, Auri Frubel, está com inscrições abertas

As aulas desenvolvidas nas dependências do CPAQ unidade I, tem longa tradição em Aquidauana, Anastácio e região.  Desde 2004 professor Dr. Auri Frübel participa de diversas ações de extensão voltadas ao ensino de línguas.

Quem pode participar

Todos aqueles que se interessem pelo aprendizado da língua inglesa. O curso é gratuito, não há mensalidades nem taxas de inscrição. O participante terá gastos apenas com materiais disponibilizados pelo projeto.

Horários disponíveis 

Iniciante
Sábado: 08:00 às 11:00
Quinta: 18:00 às 21:00

Básico II
Sábado: 13:30 às 16:30
Terça-feira: 18:00 às 21:00

Intermediário
Segunda: 18:00 às 21:00

Onde serão feitas as inscrições

As inscrições devem ser feitas na UFMS - Campus de Aquidauana, Unidade I, das 8:00 às 11 e das 13:00 às 17:00, de segunda à sexta.

Informações: 3241-0359/98465-4323.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

EDUCAÇÃO

Prêmio para mulheres e meninas cientistas abre inscrições até outubro

Educação

Encceja 2026 será aplicado neste domingo em todo o país

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Educação

Professores da rede estadual iniciam jornada de formação em MS

Publicidade

Educação

Governo convoca 215 estudantes para programa MS Supera

ÚLTIMAS

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB
Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Encontro será realizado às 08h, no auditório da Semed, e é aberto à população; propostas vão orientar políticas educacionais do município pelos próximos 10 anos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo