Rede Municipal inicia ano letivo na segunda-feira, com 4.800 alunos

Na segunda-feira (19), inicia mais um ano letivo em toda Rede Municipal de Ensino (Reme) de Aquidauana. O vereador, agora licenciado, Mauro Luiz Batista, conhecido como Mauro do Atlântico, começou sua jornada como o novo administrador da Secretaria Municipal de Educação, compondo a equipe gestora do prefeito Odilon Ribeiro.

Escolas Municipais



A Reme conta hoje com aproximadamente 4.800 alunos matriculados para o ano letivo de 2018. Eles estão distribuídos em 10 centros de educação infantil (Andréa Pace de Oliveira, Bezerra de Menezes, Dona Mafalda, Emilia Alves Nogueira, José Lopes, Leonor Garcia, Valdir Cathcart Ferreira, José Rodolfo Falcão, Mariza Scaf e Rotary Club), duas escolas urbanas (CAIC, Antônio Pace e Erso Gomes), quatro escolas nos distritos (Franklin Cassiano, Antônio Santos Ribeiro, Ada Moreira Barros e Visconde de Taunay), uma Escola Polo Pantaneira com suas extensões (Fazenda Tupaniceretã, Fazenda Taboco, Fazenda Santana, Fazenda Primavera e Fazenda Campo Novo) e cinco escolas indígenas (Feliciano Pio, Francisco Farias, General Rondon, Marcolino Lili, Lutuma Dias e suas extensões).

Programação

A Assessora Especial de Educação, Ana Rita Marques informou que está tudo pronto para que as crianças sejam recebidas para mais um ano letivo. Os Kits escolares para esse início já foram entregues, as merendas também já foram mandadas para as escolas. Como os uniformes do ano passado foram entregues em agosto, as escolas ainda possuem estoque.

O transporte público fornecido para essas crianças também está ok. Estamos satisfeitos por conseguirmos iniciar esse ano com tudo que é necessário para que essas crianças tenham qualidade dentro Reme, afirma Ana Rita