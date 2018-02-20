IFMS publica resultado do sorteio do curso de LIBRAS

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) publicou na última segunda-feira (19) o resultado do sorteio do curso de Formação Inicial e Continuada e Qualificação Profissional (FIC). Em Aquidauana, será ofertado o curso de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) Básico.

O curso é gratuito e têm duração média de quatro meses. As aulas serão ministradas no período noturno e devem começar no dia 5 de março.

A previsão é que a classificação final e a primeira chamada sejam divulgadas nesta quinta-feira, 22. O prazo para matrícula se inicia no dia seguinte.

Novas chamadas, se ainda houver vagas, ocorrerão a partir de 28 de fevereiro.

Documentação para matrícula

O candidato que for convocado na primeira chamada deverá ir até a Central de Relacionamento (Cerel) do campus para o qual se inscreveu, nos locais e horários relacionados no edital e na tabela abaixo, portando os originais e cópias dos seguintes documentos:RG; CPF; Certidão de nascimento ou casamento; documentos de quitação eleitoral (maiores de 18 anos) e militar (homens maiores de 18 anos);

Histórico escolar.

São necessários ainda o requerimento de matrícula preenchido e assinado, uma foto 3x4 recente impressa em papel fotográfico e o comprovante de preenchimento do questionário socioeconômico.

A matrícula poderá ser feita por outra pessoa, caso o candidato esteja impedido de efetuá-la, com a apresentação de procuração simples (escrita de próprio punho).

O horário de atendimento no Campus Aquidauana (Rua José Tadao Arima, 222, Vila Ycaraí) é das 7h às 11h; 13h às 17h e 18h às 21h. Para mais informações, o telefone de contato é o 3240-1600.

A lista dos candidatoso pode ser conferida no site: http://selecao.ifms.edu.br/edital/files/qualificacao-profissional-edital-086-2017-edital-086-2-2017-resultado-do-sorteio.pdf)