Pestalozzi de Aquidauana é referência em atendimento, afirma Beto Pereira

Educação
Em 2018, entidade completa 34 anos de atividade no município
O deputado estadual, Beto Pereira (PSDB-MS), participou nesta quinta-feira (22), da cerimônia de entrega de uma Van Renault de 15 lugares, para a Associação Pestalozzi de Aquidauana e declarou que o local é referência em estrutura e atendimento no Estado de Mato Grosso do Sul.
O automóvel foi adquirido com recursos de emenda parlamentar proposta em parceria com o Angelo Guerreiro (PSDB-MS), que atualmente é prefeito de Três Lagoas e que foi substituído pelo deputado Herculano Borges (SD).
“Parabenizo a direção e todos funcionários da Pestalozzi pelo trabalho que desenvolvem aqui na região. O local é exemplo de estrutura física, equipamentos e material humano e por isso, reforço o compromisso de apoiar a entidade”, ressaltou.
Pereira lembrou outras doações realizadas para escola e argumentou que as conquistas são resultados de uma administração que preza pela credibilidade.
“Assim como os parlamentares da Assembleia, as instituições que contribuem para o funcionamento da Pestalozzi têm certeza de que os recursos destinados às benfeitorias locais são sempre muito bem empregados”, acrescentou.
SOBRE A PESTALOZZI
A Associação Pestalozzi foi idealizada em Aquidauana em 12 de setembro de 1983, com a intenção de formar uma equipe que daria início ao trabalho com pessoas com deficiência. As atividades iniciaram em 16 de março de 1984, completando 34 anos de atividade em 2018.
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