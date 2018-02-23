Processo Seletivo Interno da Uems abre mais de 600 vagas em 31 cursos

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) abriu as inscrições para 611 vagas, em 31 cursos, no Processo Seletivo Interno (PSI), para o preenchimento de vagas remanescentes da Lista de Espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Será permitida a inscrição do candidato submetido ao Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) nos anos de 2011 a 2017.

Não haverá cobrança de taxa de inscrição do candidato às vagas ofertadas pela Uems. A inscrição deverá ser feita, exclusivamente, via internet, ou também neste link, até nesta segunda-feira (26.2), observado o horário oficial de Mato Grosso do Sul.

Para efetuar a inscrição além dos dados pessoais do candidato, são imprescindíveis o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF), o número de inscrição no Enem edição de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e/ou 2017 e renda familiar.

O candidato deverá preencher a ficha de inscrição, especificando, apenas um único curso ao qual tem interesse. Se tiver interesse em participar do regime de cotas deverá fazer a opção no ato da inscrição.

Os resultados do processo seletivo serão divulgados por meio do endereço eletrônico, no dia 28 de fevereiro, às 18h.

Quaisquer dúvidas e informações suplementares poderão ser respondidas pela Divisão de Processo Seletivo no telefone (67) 3902-2516 ou via eletrônica no e-mail ingresso@uems.br.

Confira o edital e faça sua inscrição.