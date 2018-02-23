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Educação

Processo Seletivo Interno da Uems abre mais de 600 vagas em 31 cursos

Não haverá cobrança de taxa de inscrição do candidato às vagas ofertadas

Renan Nucci

Publicado em 23/02/2018 às 16:17

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 A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) abriu as inscrições para 611 vagas, em 31 cursos, no Processo Seletivo Interno (PSI), para o preenchimento de vagas remanescentes da Lista de Espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Será permitida a inscrição do candidato submetido ao Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) nos anos de 2011 a 2017.

Não haverá cobrança de taxa de inscrição do candidato às vagas ofertadas pela Uems.  A inscrição deverá ser feita, exclusivamente, via internet, ou também neste link, até nesta segunda-feira (26.2), observado o horário oficial de Mato Grosso do Sul.

Para efetuar a inscrição além dos dados pessoais do candidato, são imprescindíveis o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF), o número de inscrição no Enem edição de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e/ou 2017 e renda familiar.

O candidato deverá preencher a ficha de inscrição, especificando, apenas um único curso ao qual tem interesse. Se tiver interesse em participar do regime de cotas deverá fazer a opção no ato da inscrição.

Os resultados do processo seletivo serão divulgados por meio do endereço eletrônico, no dia 28 de fevereiro, às 18h.

Quaisquer dúvidas e informações suplementares poderão ser respondidas pela Divisão de Processo Seletivo no telefone (67) 3902-2516 ou via eletrônica no e-mail ingresso@uems.br.

Confira o edital e faça sua inscrição.

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