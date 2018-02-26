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Escolas da rede municipal de Aquidauana dão início às aulas hoje (26)

Secretaria de educação emitiu um aviso alertando pais e responsáveis sobre retorno

Aline de Oliveira Silva - DRT 044/MS

Publicado em 26/02/2018 às 10:19

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As aulas na rede municipal de ensino, suspensas em razão da cheia no rio Aquidauana foram retomadas nesta segunda-feira (26), atendendo 4,8 mil estudantes.

A secretaria de educação municipal emitiu um aviso alertando pais e responsáveis, visto que 50 famílias estão morando em abrigos públicos e outras 184 estão desalojadas e hospedadas nas casas de familiares e amigos.

De acordo com a Defesa Civil, 24,3 mil pessoas foram afetadas pela cheia no rio Aquidauana colocando a cidade em situação de emergência.

No entanto, as águas começaram a diminuir e na manhã de hoje (26), o nível que estava em 10,4 metros baixou oito metros.

As chuvas intensas que provocaram a cheia dos rios em Mato Grosso do Sul já deixaram 325 famílias fora de suas casas, em seis municípios do Estado. Levantamento da Defesa Civil Estadual aponta que, até hoje, cerca de 76 mil pessoas foram afetadas por alagamentos ou enchentes - um número crescente.

*Com informações do Correio do Estado

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