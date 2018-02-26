UFMS disponibiliza 83 vagas remanescentes no campus de Aquidauana

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de candidatos interessados em aproveitar vagas remanescentes na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul UFMS), nos cursos superiores de graduação presenciais, no 1.º e 2.º semestres do ano letivo de 2018.

O edital foi publicado pela Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD/UFMS) na última sexta-feira (23) e será aceita a inscrição do candidato que realizou o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) nos anos de 2013, 2014, 2015, 2016 ou 2017, sendo permitida apenas uma inscrição por CPF.

No Campus de Aquidauana (CPAQ/UFMS), foram disponibilizadas 83 vagas, distribuídas nos seguintes cursos: Letras (9), História (10), Geografia – Licenciatura (11), Ciências Biológicas (1), Matemática (3), Geografia – Bacharelado (28), Pedagogia (9) e Turismo (12).

A inscrição será realizada, exclusivamente, pela internet, por meio da página, no período compreendido entre as 9h do dia 24 de fevereiro de 2018 até às 23h59min de 4 de março de 2018, observado o horário oficial de Mato Grosso do Sul.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Os candidatos que realizaram mais de um Enem deverão optar pelo boletim de sua escolha, contemplando todas as notas obtidas em um dos anos de realização. Para os estudantes que utilizarão as notas do Enem de 2013 ou 2014, o boletim pode ser obtido na página, usando o seu CPF e senha para obter o respectivo boletim.

Para os estudantes que utilizarão as notas do Enem de 2015, 2016 ou 2017, o boletim pode ser obtido na página, usando o seu CPF e senha para obter o respectivo boletim.

A previsão para a convocação de matrícula é no dia 06/03/2018, após às 18h.