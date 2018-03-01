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Financiamento Estudantil

Prazo para inscrição no Fies é prorrogado para sexta-feira

Na edição 2018, o programa oferecerá 310 mil vagas em instituições privadas de todo país

Schimene Duque Weber

Publicado em 01/03/2018 às 07:45

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Foi prorrogado para sexta-feira (2 de março), o período de inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), referente ao primeiro semestre de 2018. A decisão foi anunciada pelo Ministério da Educação (MEC), com objetivo de não prejudicar  400 mil candidatos e instituições que ainda estão em fase de preenchimento no sistema do programa.

Até as 17h do dia 28), o sistema havia registrado 387.488 inscrições concluídas e 427.431 inscrições em andamento. O prazo para as inscrições terminaria na última quarta-feira (28).

Pode se inscrever no Fies o estudante que tiver média de pelo menos 450 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e que não tenha tirado nota zero na redação. Outra exigência é se encaixar dentro dos limites de faixa de renda estabelecidos para o programa.

Para esta edição, serão ofertadas 155 mil vagas. No total, em 2018, o número chegará a 310 mil vagas. Dessas, 100 mil terão juro zero para os estudantes que comprovarem renda per capita mensal familiar de até três salários mínimos.

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