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Educação

Professores da Rede Estadual de Ensino se reúnem para refletir sobre os avanços e perspectivas

Com o tema “O Protagonismo que faz a diferença”, SED inicia em Aquidauana a Teia da Educação 2018

Liliane Paiva Silva dos Santos

Publicado em 05/03/2018 às 08:18

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A Secretaria de Estado de Educação (SED) realiza, durante o mês de março, 17 encontros da Teia da Educação 2018, com o tema “O Protagonismo que faz a diferença”. Tendo em vista que a educação somente acontece quando todos os sujeitos envolvidos no processo acrescentam suas contribuições, a quarta edição da Teia da Educação visa refletir sobre os avanços, as perspectivas e o protagonismo dos diversos trabalhadores que propiciam que o conhecimento e a aprendizagem se efetivem nas escolas estaduais.

 

A fim de estabelecer a aproximação e o diálogo com os diversos profissionais da Rede Estadual de Ensino, o evento contará com palestra da secretária de Estado de Educação, Maria Cecilia Amendola da Motta, que falará sobre protagonismo com os diretores, diretores-adjuntos, coordenadores e professores das escolas estaduais. Os servidores que atuam na área administrativa das escolas participarão da palestra “Os protagonismos dos profissionais da Educação: o que te motiva?”, da gestora do Núcleo de Psicologia Educacional da SED, Paola Nogueira Lopes.

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