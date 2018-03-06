Secretaria Municipal de Educação promove discussão do Dia "D" da Base Nacional

Hoje (6) é o "Dia D" da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). O objetivo é debater e discutir, nas secretarias de educação e escolas de todo o país, a implementação em todo o país do texto homologado em 20 de dezembro de 2017.

O documento da BNCC tem caráter normativo, define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais como direito das crianças, jovens e adultos no âmbito da Educação Básica, ou seja, priorizando os conhecimentos essenciais que todos os estudantes brasileiros tem o direito de ter acesso durante sua trajetória desde a creche/pré-escola (educação infantil) até o final do ensino médio.

A Rede Municipal e Estadual de Ensino em Aquidauana também está participando dessa ação, realizando oficinas de estudo e discussão sobre a BNCC envolvendo professores da educação infantil, ensino fundamental, além dos assistentes pedagógicos dos CMEIS também foram envolvidos, bem como os coordenadores pedagógicos e diretores.

Em Aquidauana, as discussões já aconteceram hoje pela manhã nos CMEIs, Escolas Urbanas, Escolas Indígenas, Escolas dos Distritos e Escola Pantaneira (Taboco e Santana).

A Secretaria Municipal de Educação, por meio do Núcleo Pedagógico, que tem como coordenadora a Profª Ivone Nemer, realizou estudos junto aos diretores e coordenadores pedagógicos.

As ações deste Dia D são consideradas pelo Ministério da Educação (MEC) o pontapé para que as instituições de ensino comecem a colocar em prática a BNCC, documento que define o que todos os alunos têm o direito de aprender e que serve como referência para a elaboração dos currículos de todas as etapas da educação.