UEMS sedia I Congresso Nacional de Língua Inglesa em Campo Grande

Congresso
evento é realizado em uma parceria inédita entre a Universidade e a BRAZ-TESOL MS, a maior associação de professores de inglês do Brasil.
No próximo sábado (10) a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), unidade Campo Grande, sediará o I Congresso de Língua Inglesa do Mato Grosso do Sul, realizado pelo Braz-Tesol MS. O evento é realizado em uma parceria inédita entre a Universidade e a BRAZ-TESOL MS, a maior associação de professores de inglês do Brasil.
Durante todo o dia serão realizadas palestras e oficinas voltadas para acadêmicos, professores das redes pública e privada, diretores, gestores e demais profissionais de Língua Inglesa. O evento contará com a presença das maiores editoras mostrando as novidades em materiais didáticos no mercado editorial.
A palestra de abertura será do assessor de Relações Internacionais e Mobilidade Acadêmica da UEMS, professor doutor Ruberval Maciel, com o tema “Translanguaging And Critical Multiliteracies: Emergent Perpectives In English Language Teaching”.
As inscrições podem ser realizadas pelo site, com o valor de R$ 30,00, que pode ser paga no dia do evento. Acadêmicos, professores ou funcionários da Uems têm cortesia e não pagam, mas precisam se inscrever no site. Mais informações na página do evento. Confira a programação.
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