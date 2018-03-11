Uems está com inscrições abertas para curso de Produção de Textos Argumentativos

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), unidade de Campo Grande, está com inscrições abertas para o curso de Produção de Textos Argumentativos.

O curso começa no dia 13 de março. As aulas serão às terças-feiras, das 18h às 21h. Para se inscrever é preciso acessar o site do Núcleo de Ensino de Línguas e fazer o cadastro. O investimento é uma taxa única no valor de R$ 250,00.

O curso é indicado para interessados em leitura e escrita de textos argumentativos, com metodologia baseada em cursos de redação voltados para o ingresso em universidades, concurso público, testes de recrutamento, aperfeiçoamento das habilidades de escrita e oralidade.

Para dúvidas entre em contato pelo e-mail nel.uems@gmail.com ou telefone (67) 3901-1881.