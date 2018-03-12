Junior Mochi solicita curso de direito para Coxim

O deputado Junior Mochi (MDB) esteve reunido na tarde desta segunda-feira (12) com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul, Mansour Karmouche e sua diretoria para discutir sobre o apoio da instituição quanto a instalação do curso de Direito no município de Coxim.

Para Mochi a instalação vem atender uma solicitação antiga da população que anseia por esse curso. “É um sonho que aos poucos vem se tornando realidade. Vencemos mais uma etapa que consistia em obter o apoio da OAB/MS. Agradeço imensamente ao presidente Mansour e sua diretoria pelo apoio. Agora resta a manifestação final da UFMS o que espero que aconteça até o dia 11 de abril, onde é comemorado o aniversário da cidade” finalizou Mochi.

Para o presidente da OAB/MS, Mansour Karmouche a qualidade na instalação será o ponto relevante para a execução. “A OAB/MS sempre deixa claro que não é contra a abertura de novos cursos de direito no país. O que desejamos é que se feita a instalação sejam atendidos os critérios rígidos de qualidade e também de necessidade que é o que acontece em Coxim” afirmou Karmouche.

Estiveram presentes na reunião o prefeito de Coxim, Aluizio São José, o secretário geral da OAB/MS, Marco Aurélio Rocha, presidente da subseção de Coxim, Jucelino da Rocha, vereadores do município e representantes do Ministério Público e Defensoria Pública.